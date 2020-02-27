54 минуты назад
Музей матери предлагает создать в Липецкой области задонский журналист
Александр Косякин пытается спасти память о Марии Матвеевне Фроловой, восемь сыновей которой забрала Великая Отечественная война.
Памятник Матери появился в Задонске 15 лет назад
Еще в прошлом году дом Марии Фроловой был цел (фото из личного архива А. Косякина)
Теперь на месте дома Фроловых строится коттедж
Сохранить имя Марии Фроловой, как и матерей, чьи дети не вернулись с Великой Отечественной войны, матерей вынесших все тяготы войны на своих плечах, предлагает задонский журналист Александр Косякин. В своем знаменитом музее прессы «Антресоль» журналист уже посвятил таким женщинам небольшую экспозицию, в планах Александра Косякина – создание виртуального и постоянно пополняемого музея Матери.
- У каждого есть своя история о матери, о женщине. Любой сможет поделиться экспонатом – очерком, статьей, постом, и любой сможет взять из «фондов» виртуального музея, заинтересовавший его материал, - объяснил GOROD48 идею музея Александр Косякин.
Главное, чтобы идею такого музея поддержали и помогли реализовать.
Фото Марии Фроловой - главное в музее Матери
Об истории Марии Фроловой страна узнала 35 лет назад из статьи Александра Косякина. О женщине, которая родила 12 детей и восемь из них забрала война, ему рассказала младшая дочка Марии Фроловой - Анна.
Все дети Марии Фроловой родились и выросли в Задонске, но учиться и работать уехали в Ленинград. Оттуда и ушли на фронт.
Александр Косякин рассказал всему миру о русской женщине, восемь сыновей которой забрала война
Александр Косякин восстановил истории всех погибших сыновей Марии Матвеевны.
- Первым погиб Михаил, - говорит Александр Косякин. - До войны он занимался защитой кораблей от магнитных мин противника. Во время испытаний на одном из военных кораблей Михаил попал под бомбежку, получил тяжелое ранение и умер в ленинградском госпитале. Уже посмертно ему была присуждена Сталинская премия.
Сын Марии Фроловой Дмитрий тоже был связан с морем. Защищал на Балтике Ленинград. Его корабль подорвался на мине. Трое оставшихся в живых моряков соорудили плот. Был среди них и тяжело контуженый Дмитрий. В ледяной воде моряки провели несколько часов. Дмитрий выжил, был еще ранен не один раз, особенно тяжело в голову. После войны, ослеп и умер от ран в 1948-ом.
Константин Фролов работал в индустриальном НИИ и учился на вечернем факультете. С третьего курса ушел в ополчение. Погиб во время бомбежки Балтийского вокзала.
Тихон Фролов работал вальцовщиком на заводе, посещал аэроклуб. Воевал в артиллерии и в авиации. Много раз ранен. Погиб во время штурма Кенигсберга.
Василий Фролов воевал с первых дней Великой Отечественной. Погиб на Невской Дубравке.
Николай Фролов в 1941 году окончил школу младших командиров. Почти сразу получил серьезное ранение. Война напомнила о себе уже после Победы - Николай умер от ран.
Леонид Фролов, хоть и имел «бронь» по болезни, ушел на фронт добровольцем. Ремонтировал танки прямо на поле боя, и при этом ходил в разведку. За особо важного «языка»получил медаль «За боевые заслуги». Но однажды в машину, на которой ехали бойцы, попал снаряд. Леонид погиб.
Петр Фролов увлекался мотоциклом. На войне это ему пригодилось: доставлял донесения в штаб в Ленинграде. Был ранен в голову, но из госпиталя сбежал на фронт. Погиб в разведке в 1943-м
Митрофан и Алексей Фроловы на фронт не попали. Один по болезни, второй «по брони» как специалист.
Две сестры братьев Фроловых – Антонина и самая младшая, Анна, жили, одна в Ленинграде, а вторая – в Задонске, с мамой. Анна всю жизнь проработал учительницей.
Житель
Лариса
Прохожий
красноармеец Сухов
поручик Ржевский