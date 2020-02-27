Музей матери предлагает создать в Липецкой области задонский журналист

Александр Косякин пытается спасти память о Марии Матвеевне Фроловой, восемь сыновей которой забрала Великая Отечественная война.

История жительницы Задонска Марий Фроловой, которая потеряла на Великой Отечественной войне восьмерых сыновей, является символом материнского горя. На родине ей установили памятник: плачущая женщина и 8 стел – символизирующих ее восьмерых сыновей. Однако память о Марии Фроловой потихоньку стирается. В прошлом году в Задонске снесли дом, в котором она жила, рожала детей. Участок купил частник и теперь на месте дома Фроловой строится особняк.Сохранить имя Марии Фроловой, как и матерей, чьи дети не вернулись с Великой Отечественной войны, матерей вынесших все тяготы войны на своих плечах, предлагает задонский журналист Александр Косякин. В своем знаменитом музее прессы «Антресоль» журналист уже посвятил таким женщинам небольшую экспозицию, в планах Александра Косякина – создание виртуального и постоянно пополняемого музея Матери.- У каждого есть своя история о матери, о женщине. Любой сможет поделиться экспонатом – очерком, статьей, постом, и любой сможет взять из «фондов» виртуального музея, заинтересовавший его материал, - объяснил GOROD48 идею музея Александр Косякин.Главное, чтобы идею такого музея поддержали и помогли реализовать.Об истории Марии Фроловой страна узнала 35 лет назад из статьи Александра Косякина. О женщине, которая родила 12 детей и восемь из них забрала война, ему рассказала младшая дочка Марии Фроловой - Анна.Все дети Марии Фроловой родились и выросли в Задонске, но учиться и работать уехали в Ленинград. Оттуда и ушли на фронт.Александр Косякин восстановил истории всех погибших сыновей Марии Матвеевны.- Первым погиб Михаил, - говорит Александр Косякин. - До войны он занимался защитой кораблей от магнитных мин противника. Во время испытаний на одном из военных кораблей Михаил попал под бомбежку, получил тяжелое ранение и умер в ленинградском госпитале. Уже посмертно ему была присуждена Сталинская премия.Сын Марии Фроловой Дмитрий тоже был связан с морем. Защищал на Балтике Ленинград. Его корабль подорвался на мине. Трое оставшихся в живых моряков соорудили плот. Был среди них и тяжело контуженый Дмитрий. В ледяной воде моряки провели несколько часов. Дмитрий выжил, был еще ранен не один раз, особенно тяжело в голову. После войны, ослеп и умер от ран в 1948-ом.Константин Фролов работал в индустриальном НИИ и учился на вечернем факультете. С третьего курса ушел в ополчение. Погиб во время бомбежки Балтийского вокзала.Тихон Фролов работал вальцовщиком на заводе, посещал аэроклуб. Воевал в артиллерии и в авиации. Много раз ранен. Погиб во время штурма Кенигсберга.Василий Фролов воевал с первых дней Великой Отечественной. Погиб на Невской Дубравке.Николай Фролов в 1941 году окончил школу младших командиров. Почти сразу получил серьезное ранение. Война напомнила о себе уже после Победы - Николай умер от ран.Леонид Фролов, хоть и имел «бронь» по болезни, ушел на фронт добровольцем. Ремонтировал танки прямо на поле боя, и при этом ходил в разведку. За особо важного «языка»получил медаль «За боевые заслуги». Но однажды в машину, на которой ехали бойцы, попал снаряд. Леонид погиб.Петр Фролов увлекался мотоциклом. На войне это ему пригодилось: доставлял донесения в штаб в Ленинграде. Был ранен в голову, но из госпиталя сбежал на фронт. Погиб в разведке в 1943-мМитрофан и Алексей Фроловы на фронт не попали. Один по болезни, второй «по брони» как специалист.Две сестры братьев Фроловых – Антонина и самая младшая, Анна, жили, одна в Ленинграде, а вторая – в Задонске, с мамой. Анна всю жизнь проработал учительницей.