Липчанка стала лучшей девушкой России

Татьяна Шипилова повторила достижение землячки Веры Сорокиной, успех которой вдохновил ее на участие в конкурсе.





Режиссёр ДК «Сокол» Татьяна Шипилова стала победительницей конкурса «Чайка», посвященного полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Финал состязания молодых россиянок с активной жизненной позицией состоялся накануне вечером в Ярославле, на родине Терешковой. Татьяна Шипилова, помимо абсолютной победы в конкурсе, также стала лучшей в творческом и интеллектуальном состязаниях.



На пути к финалу Татьяна прошла сито заочного отбора: представительницы регионов отправляли в жюри резюме со своими достижениями. В Ярославле встретились 14 самых достойных. Соперницами Татьяны в финале были представительницы из Рязанской, Тульской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Ярославской, Свердловской, Архангельской, Кемеровской областей, республик Алтай и Башкортостан, Санкт-Петербурга и Ненецкого АО.Главные условия участия в конкурсе — профессиональные навыки претенденток, их активная общественная и гражданская деятельность. Про «Чайку» Татьяна Шипилова знает с 2016 года, когда титул лучшей девушки страны получила наша землячка педагог Ирина Сорокина. Это достижение вдохновило Татьяну, и она решила попытать свои силы. По завершении финала липчанка скромно принимала поздравления.