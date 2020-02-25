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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году
Причиной возможного подорожания называется вступление в силу нормативов, согласно которым должна проводиться полная утилизация отходов на потребительские товары и упаковки.
Согласно предложенной в 2018 году Минприроды концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП), в России необходимо проводить стопроцентную утилизацию упаковки как отечественных, так и импортных товаров.
Ожидается, что проект РОП до конца февраля рассмотрит вице-премьер России Виктория Абрамченко, а в течение марта — кабинет министров.