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В России предсказали рост цен на непродовольственные товары в 2021 году

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#цены
Непродовольственные товары в РФ могут подорожать в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

Причиной возможного подорожания называется вступление в силу нормативов, согласно которым должна проводиться полная утилизация отходов на потребительские товары и упаковки.

Согласно предложенной в 2018 году Минприроды концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП), в России необходимо проводить стопроцентную утилизацию упаковки как отечественных, так и импортных товаров.

Ожидается, что проект РОП до конца февраля рассмотрит вице-премьер России Виктория Абрамченко, а в течение марта — кабинет министров. 


157
#цены

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