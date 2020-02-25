В России

сегодня, 12:17

Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

105
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

У них взяты анализы на наличие коронавируса

Стало известно о том, что на борту лайнера Diamond Princess, на котором зарегистрировали почти 700 туристов с коронавирусом, находились шесть жителей Приморья. 23 февраля их вместе с еще одним россиянином привезли во Владивосток после двухнедельного карантина на борту лайнера. Об этом сообщает "Комсомольская Правда" со ссылкой на сайт правительства Приморья.

«Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса», — отмечается в сообщении. Уточняется, что у всех прибывших с лайнера жалоб нет, температура в норме. Однако доступ к пациентам строго запрещен. Сейчас с ними работают эпидемиологи краевого отделения Роспотребнадзора. Биоматериалы россиян вскоре отправят на исследование в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Россияне уже успели побывать на карантине в Японии, но есть необходимость перестраховаться. Повторный карантин во Владивостоке – всего лишь мера профилактики, связанная с тем, что туристы - «контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний».
105

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

66% россиян намерены участвовать в голосовании по поправкам в Конституции
66% россиян намерены участвовать в голосовании по поправкам в Конституции

59 минут назад

В России
В России закрывается несколько сахарных заводов
2
В России закрывается несколько сахарных заводов

сегодня, 10:42

В России
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

вчера, 16:15

В России
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы

вчера, 16:06

В России
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах
1
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах

вчера, 15:52

В России
В башне «Москва-Сити» произошло обрушение
2
В башне «Москва-Сити» произошло обрушение

вчера, 13:43

В России