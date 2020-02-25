В России
сегодня, 12:17
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
У них взяты анализы на наличие коронавируса
Стало известно о том, что на борту лайнера Diamond Princess, на котором зарегистрировали почти 700 туристов с коронавирусом, находились шесть жителей Приморья. 23 февраля их вместе с еще одним россиянином привезли во Владивосток после двухнедельного карантина на борту лайнера. Об этом сообщает "Комсомольская Правда" со ссылкой на сайт правительства Приморья.
«Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса», — отмечается в сообщении. Уточняется, что у всех прибывших с лайнера жалоб нет, температура в норме. Однако доступ к пациентам строго запрещен. Сейчас с ними работают эпидемиологи краевого отделения Роспотребнадзора. Биоматериалы россиян вскоре отправят на исследование в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
Россияне уже успели побывать на карантине в Японии, но есть необходимость перестраховаться. Повторный карантин во Владивостоке – всего лишь мера профилактики, связанная с тем, что туристы - «контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний».
«Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса», — отмечается в сообщении. Уточняется, что у всех прибывших с лайнера жалоб нет, температура в норме. Однако доступ к пациентам строго запрещен. Сейчас с ними работают эпидемиологи краевого отделения Роспотребнадзора. Биоматериалы россиян вскоре отправят на исследование в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
Россияне уже успели побывать на карантине в Японии, но есть необходимость перестраховаться. Повторный карантин во Владивостоке – всего лишь мера профилактики, связанная с тем, что туристы - «контактные из очага инфекции, где регистрировались лабораторно-подтвержденные случаи заболеваний».