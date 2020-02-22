Липчане колотят близких вазами и ложками

А также пытаются душить подушками и резать ножами.

Мировые судьи участков Липецкой области рассмотрели серию уголовных дел, где обвиняемые пытались нанести увечья или нанесли их родным и близким. Изучая материалы судов, можно придти к выводу, что липчане бросаются друг на друга с любыми предметами, попадающимися под руку — даже с вазами и ложками.



Мировой судья СУ №8 Октябрьского района Липецка рассматривал материалы уголовного дела в отношении матери, которая избила своего несовершеннолетнего сына. Женщина поссорилась с ним в кухне днем 22 сентября 2019 года. Не найдя более весомых аргументов, мать схватила с обеденного стола ложку и сильно ударила ею своего сына по голове. У мальчика осталась ранка, ее врачи квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью. К моменту судебного разбирательства в семье воцарилась гармония, так что дело закрыли по примирению сторон. Но ту самую ложку суд все же решил уничтожить.



Пьяный безработный житель села Тербуны вечером 8 ноября 2019 года во время ссоры бросился с ножом на свою дочь. Разгоряченный спиртным мужчина кинулся на родного человека со словами «Я тебя зарежу, убью!». Дочь испугалась и заявила на отца в полицию. Впрочем, за угрозу убийством буйный папаша перед законом не ответит: дело закрыли по примирению сторон. Также нож пустил в дело пьяный житель деревни в Долгоруковском районе. 13 ноября 2019 года со словами «Выпарю кишки» мужчина кинулся на свою приятельницу. Женщина простила непутевого приятеля, помирилась с ним, и мужчина избежал уголовной ответственности.



Но случается и наоборот — мужчины прощают своих подруг. Так, мировой судья СУ №2 Лебедянского района рассматривал уголовное дело в отношении жительницы Лебедяни. Днем 13 сентября 2019 года женщина была навеселе и поссорилась со своим гражданским мужем. Когда у нее иссякли доводы, сожительница запустила в мужчину стеклянной вазой, которая угодила в голову. Здоровью мужчины был нанесен легкий вред, но этого не помешало ему простить сожительницу и просить суд прекратить в отношении нее дело.



Все же не всем домашним дебоширам удается уходить от уголовной ответственности. Например, многодетному ельчанину придется провести 240 часов на исправительных работах за то, что он едва не задушил свою жену подушкой. Пьяный мужчина приревновал свою супругу и решил расправиться с ней, пока та спала. Он подошел к кровати и с угрозами убийства склонился над женой. Женщине удалось сбежать от агрессивного супруга, она написала на него заявление и не стала просить о прекращении уголовного дела.



Фото: mmm.dk