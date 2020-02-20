«Весна ещё не наступила, а асфальт уже уплыл»

Ельчане жалуются на дороги, городская администрация просит немного потерпеть. Ремонт начнется весной.

В социальной сети «Вконтакте» появилось анонимное обращение в адрес мэрии Ельца. Автор открытого письма утверждает, что весна ещё не наступила, а асфальт в Ельце уже уплыл. Автомобилист уверен, что уже пора принимать меры, чтоб хоть как-то приводить дороги в адекватное состояние: "а то уже не то что по своей полосе невозможно выбрать место для проезда, но и на встречной "живого" места не найти". Больше всего ельчанина беспокоят дорожные ямы на улицах Юбилейной и Коммунаров, район школы №10. Автомобилист утверждает, что встречает там рытвины как после бомбёжки.



В администрации Ельца проблемы с дорогами признают. Мэрия готова приступить к ямочному ремонту так скоро, как это позволит температурный режим и технические условия. Городские власти не видят смысла сейчас — здесь и сразу — заливать ямы, так как эти «пломбы» при первом перепаде температур выскочат из полотна. Сейчас мэрия готовит документацию к определению подрядчика на ямочный ремонт, который будет оплачен из городского бюджета. К латанию ям намерены приступить во второй половине апреля. Первым делом ямы залатают на тех улицах, где ходит общественный транспорт.



- Вместе с этим уже начаты торги по объектам, которые обновят в рамках национального проекта «Безопасны и качественные автомобильные дороги». В 2020 году в рамках нацпроекта за счет федерального бюджета мы отремонтируем 13 км дорог Ельца на восьми улицах, а также полотно и тротуар на улице 30 Октября. Также дорожные работы зайдут на многострадальную Новолипецкую улицу, к ремонту которой мы долго не могли подойти из-за необходимости обновить инженерные сети, - рассказала GOROD48 пресс-секретарь администрации Ельца Ирина Колосова. - В рамках нацпроекта также отремонтируем улицы Советская, Межзаводская, Парижской Коммуны, Дякина, Кротевича и Камзолова.