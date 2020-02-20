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«Весна ещё не наступила, а асфальт уже уплыл»

14 1689
#дороги #ремонт
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«Весна ещё не наступила, а асфальт уже уплыл»

Ельчане жалуются на дороги, городская администрация просит немного потерпеть. Ремонт начнется весной.

В социальной сети «Вконтакте» появилось анонимное обращение в адрес мэрии Ельца. Автор открытого письма утверждает, что весна ещё не наступила, а асфальт в Ельце уже уплыл. Автомобилист уверен, что уже пора принимать меры, чтоб хоть как-то приводить дороги в адекватное состояние: "а то уже не то что по своей полосе невозможно выбрать место для проезда, но и на встречной "живого" места не найти". Больше всего ельчанина беспокоят дорожные ямы на улицах Юбилейной и Коммунаров, район школы №10. Автомобилист утверждает, что встречает там рытвины как после бомбёжки.

В администрации Ельца проблемы с дорогами признают. Мэрия готова приступить к ямочному ремонту так скоро, как это позволит температурный режим и технические условия. Городские власти не видят смысла сейчас — здесь и сразу — заливать ямы, так как эти «пломбы» при первом перепаде температур выскочат из полотна. Сейчас мэрия готовит документацию к определению подрядчика на ямочный ремонт, который будет оплачен из городского бюджета. К латанию ям намерены приступить во второй половине апреля. Первым делом ямы залатают на тех улицах, где ходит общественный транспорт. 

- Вместе с этим уже начаты торги по объектам, которые обновят в рамках национального проекта «Безопасны и качественные автомобильные дороги». В 2020 году в рамках нацпроекта за счет федерального бюджета мы отремонтируем 13 км дорог Ельца на восьми улицах, а также полотно и тротуар на улице 30 Октября. Также дорожные работы зайдут на многострадальную Новолипецкую улицу, к ремонту которой мы долго не могли подойти из-за необходимости обновить инженерные сети, - рассказала GOROD48 пресс-секретарь администрации Ельца Ирина Колосова. - В рамках нацпроекта также отремонтируем улицы Советская, Межзаводская, Парижской Коммуны, Дякина, Кротевича и Камзолова.
14 1689
#дороги #ремонт
2

Комментарии (14)

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Пенсионер

3 минуты назад
Если асфальт не уплывет не выделят деньги , негде будет воровать . Вот главная причина плохих дорог .
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Наталья

5 минут назад
Песня вся, песня вся, песня кончилася!!!! И так каждый год!!!
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*

18 минут назад
токай же Х , объясните как выглядит тендер ?
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данковчанин

18 минут назад
Он и должен "уплывать", это же такой "специальный продукт " , позволчющий многим обогащаться.
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Лун

24 минуты назад
Сделайте нормальную ливневку, рассчитайте уклон, уберите воду с дороги, и она перестанет разваливаться. Но нет же, надо каждый год тратить средства на ямочный ремонт.
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!)

32 минуты назад
Присаживайтесь на общественный транспорт, велосипеды или просто ходите пешком, это очень полезно для здоровья.
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Эх

36 минут назад
Есть ещё много участков дорог сделанных в сов союзе. Они и сейчас выглядят лучше новых российских.
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вв

37 минут назад
/// по подробнее МОЖНО .....что ИЛИ КОГО закатать .....это же наша страна дураков
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///

43 минуты назад
Всю жизнь в России два недостатка...напомнить...а исправить можно, отремонтировать дороги закатав в них...прости господи..
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Эх

57 минут назад
Все как обычно, по одному сценарию.
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