Двое братьев дважды попались на браконьерстве

Родственники поставили на поток незаконный лов рыбы. Им придется ответить за это в суде.

Этой зимой на льду акватории Матырского водохранилища в районе базы отдыха «Бригантина» поймали двух браконьеров, мужчин 1957 и 1959 годов рождения. Задержанные ловили рыбу с помощью лесковой сети.



- В ходе административного расследования установлено, что нарушителями оказались два брата, которые уже привлекались в 2019 году к уголовной ответственности за браконьерство по ч. 1 ст.256 УК РФ. Теперь же в действиях близких родственников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением запрещенного орудия на особо охраняемой природной территории», - сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.



Материалы проверки направлены в межрайонную природоохранную прокуратуры. Санкция ч. 3 ст. 256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до 1 000 0000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.