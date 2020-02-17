Общество

сегодня, 10:39

Двое братьев дважды попались на браконьерстве

3 1522
#браконьерство
5
Двое братьев дважды попались на браконьерстве

Родственники поставили на поток незаконный лов рыбы. Им придется ответить за это в суде.

Этой зимой на льду акватории Матырского водохранилища в районе базы отдыха «Бригантина» поймали двух браконьеров, мужчин 1957 и 1959 годов рождения. Задержанные ловили рыбу с помощью лесковой сети.

- В ходе административного расследования установлено, что нарушителями оказались два брата, которые уже привлекались в 2019 году к уголовной ответственности за браконьерство по ч. 1 ст.256 УК РФ. Теперь же в действиях близких родственников усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением запрещенного орудия на особо охраняемой природной территории», - сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Материалы проверки направлены в межрайонную природоохранную прокуратуры. Санкция ч. 3 ст. 256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до 1 000 0000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3 1522
#браконьерство
5

Комментарии (3)

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Cтепан

38 минут назад
Вот уже народу ничего и не принадлежит плоды капитализма
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Житель

сегодня, 11:18
За лов сборной рыбы, петрофан? Запишите в конституцию , лов только на один крючек!
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меч

сегодня, 10:51
отлично.так держать.по 500 000р на брата!!!!!
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