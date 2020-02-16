Происшествия

сегодня, 11:17

Ночная погоня: водитель выехал на встречку и снес забор

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#авария #ДТП
Ночная погоня: водитель выехал на встречку и снес забор

Этой ночью в Ельце 27-летний водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Сегодня около двух часов ночи в Ельце экипаж ДПС попытался остановить автомобиль "ВАЗ", водитель требованиям полицейских не подчинился и попытался скрыться.

На улице Героев водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и автомобиль снес металлическое ограждение дороги.



- В результате аварии нкито не пострадал, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - На 27-летнего водителя составлены два протокола об административных правонарушениях: за отказ от медосвидетельствования и выезд на встречную полосу. 
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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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дед

сегодня, 14:00
Хотел на кладбище без очереди проскочить!
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ахаха

сегодня, 13:36
Гаец, ещё ущербу то скоко Аж металлическое ограждение. Это точно был ВАЗ? А мож это танк был
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эррон-дон-дон

сегодня, 13:03
не получилось, не фартануло
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Гаец

сегодня, 12:53
Не бегай от снайпера ,умрешь уставшим
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Нонка

сегодня, 11:51
Поганец -следующий заезд станет конечным .Врубай зажигание ,свечи уже куплены!
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Район кладбища

сегодня, 11:46
Не доехал, а жаль.
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