Ночная погоня: водитель выехал на встречку и снес забор

Этой ночью в Ельце 27-летний водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Сегодня около двух часов ночи в Ельце экипаж ДПС попытался остановить автомобиль "ВАЗ", водитель требованиям полицейских не подчинился и попытался скрыться.На улице Героев водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и автомобиль снес металлическое ограждение дороги.- В результате аварии нкито не пострадал, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - На 27-летнего водителя составлены два протокола об административных правонарушениях: за отказ от медосвидетельствования и выезд на встречную полосу.