Происшествия
сегодня, 11:17
Ночная погоня: водитель выехал на встречку и снес забор
Этой ночью в Ельце 27-летний водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.
Сегодня около двух часов ночи в Ельце экипаж ДПС попытался остановить автомобиль "ВАЗ", водитель требованиям полицейских не подчинился и попытался скрыться.
На улице Героев водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и автомобиль снес металлическое ограждение дороги.
- В результате аварии нкито не пострадал, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - На 27-летнего водителя составлены два протокола об административных правонарушениях: за отказ от медосвидетельствования и выезд на встречную полосу.
На улице Героев водитель выехал на встречную полосу, не справился с управлением и автомобиль снес металлическое ограждение дороги.
- В результате аварии нкито не пострадал, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - На 27-летнего водителя составлены два протокола об административных правонарушениях: за отказ от медосвидетельствования и выезд на встречную полосу.
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