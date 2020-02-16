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Ирландская Республиканская Армия собирается в ДНР
На странице политического крыла Ирландской Республиканской Армии — партии Republican Sinn Féin (RSF), выступающей за единство и независимость Ирландии, опубликован пост, в котором авторы рассказывают о планах побывать на форуме антиглобалистов, возможность проведения которого обсуждается в Донецке.
Теперь есть большой шанс доказать в реальности, что идеи сторонников глобализации, которые были воплощены “хозяевами мира” в форме “нового мирового порядка”, не являются бесспорным способом для дальнейшего развития человечества!
Впервые в истории противники глобализации, прибывающие в страну, не будут приняты дубинками и слезоточивым газом, но тепло встречены высшими должностными лицами государства, получат возможность участвовать в круглых столах и получат беспристрастное внимание прессы.
Новый Остров Свободы в самом центре Европы, я иду к вам!» — говорится в посте.
Справка «Русской Весны»
Партия «Шинн Фейн» является политическим крылом Ирландской Республиканской Армии, которая не ведёт вооружённую борьбу с Британией с 2005 года. 15 лет назад организация перешла к политическим методам урегулирования конфликта.
Одна из программных позиций «Шинн Фейн» — борьба с глобализацией, сообщает rusvesna.su