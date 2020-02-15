вчера, 17:20
Суд закрыл магазин после отравления снюсом двух школьниц
Суд города Белово Кемеровской области приостановил на 10 суток работу местного табачного магазина. Это произошло после отравления двух девочек, купленным в магазине снюсом.
Надзорный орган пришел к выводу, что владельцы магазина грубо нарушили санитарные правила, из-за чего и произошло отравление.
– В связи с тем, что в предприятии торговли выявлена реализация никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих их безопасность и происхождение, индивидуальный предприниматель извещен о составлении протокола по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, – рассказали в Роспотребнадзоре.