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вчера, 17:20

Суд закрыл магазин после отравления снюсом двух школьниц

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#снюсы

Суд города Белово Кемеровской области приостановил на 10 суток работу местного табачного магазина. Это произошло после отравления двух девочек, купленным в магазине снюсом. 

Как сообщает VSE42.Ru, решение суда принято после проверки магазина сотрудниками Роспотребнадзора. С проверкой сотрудники ведомства пришли после того, как купленной в магазине никотинсодержащей смесью отравились две девочки.

Надзорный орган пришел к выводу, что владельцы магазина грубо нарушили санитарные правила, из-за чего и произошло отравление.

– В связи с тем, что в предприятии торговли выявлена реализация никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих их безопасность и происхождение, индивидуальный предприниматель извещен о составлении протокола по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, – рассказали в Роспотребнадзоре.

376
#снюсы

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