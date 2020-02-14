Происшествия

сегодня, 12:24

Опасных заболеваний у погибших в Липецке свиристелей не обнаружено

9 802
#гибель птиц #свиристели
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Опасных заболеваний у погибших в Липецке свиристелей не обнаружено

Также ветеринары исключили отравление ядами

Неделю назад на улице Терешковой в Липецке были обнаружены несколько тушек погибших птиц - свиристелей.
Специалисты управления ветеринарии Липецкой области взяли тушки погибших птиц на исследование.

Как сообщили сегодня в управлении ветеринарии, проведенные исследования показали отсутсвие у погибших птиц инфекционных заболеваний – птичьего гриппа, болезни Ньюкасла, орнитоза. Но также  было исключено отравление птиц ядами. Единственное, что отметили ветеринары, зобы и пищеводы птиц были забиты рябиной.

К слову, в СМИ ежегодно появляются сообщения о свиристелях опьяненных забродившей рябиной. В оттепели рябина начинает быстро бродить. Возможно в Липецке птицы наклевались забродившей рябины (в месте где обнаружены тушки птиц было рассыпано очень много расклеванной рябины), что называется «вырубились», но замерзли, так как в этот день в городе было морозно. Но, как сообщили в управлении ветеринарии, исследований в лаборатории управления на алкогольное опьянение животных не проводят, подтвердить или опровергнуть эту версию не могут. 

9 802
#гибель птиц #свиристели
3

Комментарии (9)

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Горожанин из Липецка

сегодня, 13:46
Липецк постоянно трейлят. А тут видать ядерная смесь была. Попали птички под концентрат. Ну об этом никакой Потребнадзор не скажет.
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Голос

сегодня, 13:21
Голенский ты дурак!!!!! На тебя жалобы пишут твои работники управления, особенно отличился твой зам, достойнейший парень, он такой хитрый, что уже многих подставил, а сам в соку, все ближе к власти, затянулась твоя погибель, но ему от этого не хуже. Он все равно тобой обласкан и все равно займет твое место рано или поздно. А ты сиди и гадай кто про тебя строчит. Ты даже никогда на него не подумаешь. И команда у него отличная хорошо свое дело знает. Ведь ты до сих пор их не разоблачил, они до сих пор все работают и пишут на тебя кляузы. Молодцы, так держать, тебе так и надо Александр Григорьевич"!!!!!
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Вася

сегодня, 13:15
Рыба, на дорогах это прямо беда, хоть бы с дороги уходила, а то прям на дорогах, дохнет!
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Липчанин

сегодня, 13:12
А кто из ветеринаров проводил исследования, если всех хороших специалистов по увольняли или выгнали, а те кто остался преподаватели с педобразованием? Если лаборатория под руководством Зиброва на всю страну прославилась по телеку, как не профессионалы, как лаборатория не делающая вообще исследований, все исследования проводятся на глазок, так кто же определил что ничего нет? Хватит дурить народ, ветеринарная лаборатория окончила свое существование как лаборатория тогда, когда ушел или уволили Жукова Ивана Васильевича. С тех пор все приборы находятся под чехлами и исследования прекратили проводить, хватит обманывать народ так специалистов не принимают только потому, чтобы Зибров на их фоне не выглядел полным дураком.
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Гость

сегодня, 13:10
Экология...
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Зоошиза

сегодня, 12:46
опять птичек тот маньяк убил, который голубей пытал?
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Ветеринар

сегодня, 12:44
Побольше дороги посылайте реагентами, ведь и рыба от этого дохнет. А потом не знают от чего.
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Вася

сегодня, 12:44
Слава тебе Господи! А то мы прямо за переживали!
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Шурик

сегодня, 12:34
Птичку... жалко!
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