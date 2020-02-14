Происшествия
сегодня, 12:24
Опасных заболеваний у погибших в Липецке свиристелей не обнаружено
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Также ветеринары исключили отравление ядами
Неделю назад на улице Терешковой в Липецке были обнаружены несколько тушек погибших птиц - свиристелей.
Специалисты управления ветеринарии Липецкой области взяли тушки погибших птиц на исследование.
Как сообщили сегодня в управлении ветеринарии, проведенные исследования показали отсутсвие у погибших птиц инфекционных заболеваний – птичьего гриппа, болезни Ньюкасла, орнитоза. Но также было исключено отравление птиц ядами. Единственное, что отметили ветеринары, зобы и пищеводы птиц были забиты рябиной.
К слову, в СМИ ежегодно появляются сообщения о свиристелях опьяненных забродившей рябиной. В оттепели рябина начинает быстро бродить. Возможно в Липецке птицы наклевались забродившей рябины (в месте где обнаружены тушки птиц было рассыпано очень много расклеванной рябины), что называется «вырубились», но замерзли, так как в этот день в городе было морозно. Но, как сообщили в управлении ветеринарии, исследований в лаборатории управления на алкогольное опьянение животных не проводят, подтвердить или опровергнуть эту версию не могут.
Специалисты управления ветеринарии Липецкой области взяли тушки погибших птиц на исследование.
Как сообщили сегодня в управлении ветеринарии, проведенные исследования показали отсутсвие у погибших птиц инфекционных заболеваний – птичьего гриппа, болезни Ньюкасла, орнитоза. Но также было исключено отравление птиц ядами. Единственное, что отметили ветеринары, зобы и пищеводы птиц были забиты рябиной.
К слову, в СМИ ежегодно появляются сообщения о свиристелях опьяненных забродившей рябиной. В оттепели рябина начинает быстро бродить. Возможно в Липецке птицы наклевались забродившей рябины (в месте где обнаружены тушки птиц было рассыпано очень много расклеванной рябины), что называется «вырубились», но замерзли, так как в этот день в городе было морозно. Но, как сообщили в управлении ветеринарии, исследований в лаборатории управления на алкогольное опьянение животных не проводят, подтвердить или опровергнуть эту версию не могут.
9 802
Горожанин из Липецка
Голос
Вася
Липчанин
Гость
Зоошиза
Ветеринар
Вася
Шурик