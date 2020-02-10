Липчанам предлагают решить, нужно ли изменить маршрут автобуса №345

В связи с обращениями граждан прорабатывается вопрос изменения схемы муниципального маршрута № 345 «п. Сырский Рудник – ул. Шкатова», сообщает департамент транспорта администрации Липецка.
Сегодня движение автобусов по маршруту №345 осуществляется через гипермаркет «Ашан» в прямом направлении по схеме «… - ул. Минская – Воронежское шоссе – ул. Катукова – ул. Меркулова – далее по маршруту», в обратном направлении по схеме «… - ул. Меркулова – пр. 60 лет СССР – пр. Победы – Воронежское шоссе – ул. Минская – ул. Ангарская». Предлагается пустить маршрут через ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7» в прямом и обратном направлении по схеме «… - ул. Минская – ул. Стаханова – ул. Свиридова – ул. Меркулова – далее по маршруту». Эти изменения позволят улучшить транспортное обслуживание 26, 29, 30 микрорайонов, микрорайона «Победа», а также обеспечить подвоз учащихся к СОШ № 26, считают в департаменте.
На
портале «Открытый Липецк» горожанам предлагают самим оценить
, нужны ли эти изменения. Принять участие в голосовании может каждый.
житель сырского
Дептрансик
111
Ревизорро
777
Липчанин
Пешеход
111
Анна
111