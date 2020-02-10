Общество

40 минут назад

Липчанам предлагают решить, нужно ли изменить маршрут автобуса №345

9 513
#транспорт
3
Липчанам предлагают решить, нужно ли изменить маршрут автобуса №345

В связи с обращениями граждан прорабатывается вопрос изменения схемы муниципального маршрута № 345 «п. Сырский Рудник – ул. Шкатова», сообщает департамент транспорта администрации Липецка.

Сегодня движение автобусов по маршруту №345 осуществляется через гипермаркет «Ашан» в прямом направлении по схеме «… - ул. Минская – Воронежское шоссе – ул. Катукова – ул. Меркулова – далее по маршруту», в обратном направлении по схеме «… - ул. Меркулова – пр. 60 лет СССР – пр. Победы – Воронежское шоссе – ул. Минская – ул. Ангарская». Предлагается пустить маршрут через ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7» в прямом и обратном направлении по схеме «… - ул. Минская – ул. Стаханова – ул. Свиридова – ул. Меркулова – далее по маршруту». Эти изменения позволят улучшить транспортное обслуживание 26, 29, 30 микрорайонов, микрорайона «Победа», а также обеспечить подвоз учащихся к СОШ № 26, считают в департаменте.

На портале «Открытый Липецк» горожанам предлагают самим  оценить, нужны ли   эти  изменения. Принять участие в голосовании может каждый.
9 513
#транспорт
3

Комментарии (10)

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житель сырского

11 секунд назад
Ревизорро, все будет хорошо просто нужно сократить интервалы на маршруте №35 например часть рейсов осуществлять по схеме №35к Вокзал- Ул Ударников - ул Ангарская.
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Дептрансик

1 минуту назад
359 и 306 дублируются от Театральной до Европы на Стаханова полностью, мыслей никаких?
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111

3 минуты назад
Автобус №28 нужно после 27 ого микр - далее Воронежское Шоссе - Ул Ударников- Ул Юношеская- Ул Ангарская ( конечная Сырский) в обратном направлении с отчетом ост в обратном порядке! А маршрут №353 пусть по ул Минской и Ангарской вместо Ударников и Юношеской до конечной Сырский ( ул Ангарская ) а маршрут №036 во все закрыть.
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Ревизорро

4 минуты назад
Умники из дептранса.. На 353 вернули разваленные пазики с адски и интервалами, 345 изменят. От Ашана на рудник один 35 жуткие волгатазы останутся раз в полчаса.. Идиоты
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777

12 минут назад
Я считаю всегда нужно интересоваться мнением людей когда вносятся предложения в схемы работы любого маршрута города а не от лба какие-то 2-3 чаловека из департамента транспорта должны принимать решение ск должно быть автобусов на маршруте и как они должны ходить должно быть у департамента транспорта и липчан какое-то общение диалог а не просто так мы сделаем по №346 20 автобусов а по №24а 3 автобуса.
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Липчанин

17 минут назад
Какие-то перестройки маршрутной сети в Липецке давно назрели а то получается какие-то маршруты ходят слишком часто а каких-то Липчане ждут по 50 мин например с Космонавтов что бы уехать до Чаплыг Шоссе ( район Сокол) нужно стоять по 50 мин в ожидании №24а при этой №346 едет слишком часто почему не сделать по 10 ед на Вверх Сокола и по 10 ед до Чаплыг Шоссе
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Пешеход

22 минуты назад
Мне как-то, если честно, всё равно! Я пешком хожу: туда и сюда...
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111

24 минуты назад
Автобус №353 пустить по ул Минской и Ангарской нужно до конечной Сырский как она и сейчяс есть. и ввести новый маршрут №27А НЛМК- 20-микр- Березовая Аллея- 27 микр- Воронежское Шоссе- Ул Ударников Юношеская- Пос Сырскйи ( ул Ангарская) в позднее время таким образом с ул Ангарской можно будет уехать на №24 и №24а и приехать так же а на Рудник по Ударников и Юношеской можно будет приехать до полуночи на №27а сейчас от Вокзала последний №35 уходит довольно рано где-то в 23 часа...
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Анна

25 минут назад
и пустить через ударников на опытную
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111

28 минут назад
Да нужно сделать именно так а маршрут №353 пустить не по Ударников и Юношеской а по Минской и Ангарской автобус №28 сократить до кольца Микр Европейский/28 микр и ввести новый маршрут №27а НЛМК- 20-микр- Березовая Аллея- 27 микр- Воронежское Шоссе - Ул Ударников - Ул Юношеская - Ул Ангарской (ост ПОС Срыский) таким образом будет хоть какая -та справедливаость а то сейчас все автобусы в Центр исключительно едут по Ангарской и Минской
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