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Половина россиян заявили о планах найти подработку

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#работа
Половина россиян (52%) рассматривают возможность найти подработку в течение ближайших трех месяцев. Это показало исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия»

В опросе приняли участие около 20 тыс. человек. В результате изучения настроений на рынке труда HeadHunter формирует «индекс самочувствия соискателей». Опасение потерять место работы — один из маркеров для формирования этого показателя. 

На вопрос об отношении к поиску подработки в течение ближайших трех месяцев 52% опрошенных дали ответ «определенно рассматриваю» и «скорее рассматриваю» (29% и 23% соответственно). Еще 16% респондентов считают, что дополнительный заработок им не нужен («абсолютно не рассматриваю»), 21% склоняются к такой точке зрения, но не столь уверены («скорее не рассматриваю»). У 8% подработка уже есть, 4% затруднились с ответом. 

Чаще всего ищут подработку те, кто трудится в сферах искусства и масс-медиа, науки и образования, инсталляции и сервиса. Менее всего заинтересованы в подработке сотрудники банков, компаний по добыче сырье, студенты или специалисты, только начинающие карьеры. 

По данным Росстата, за апрель прошлого года, наиболее распространенная зарплата в стране составила 23,5 тыс. рублей, писали «Известия». 

21 января депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект об упрощении трудоустройства иностранных студентов. 
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#работа

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