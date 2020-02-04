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41 минуту назад
Воронежец присвоил 2,5 млн рублей, выделенных на детей-инвалидов
Его подозревают в хищении крупной суммы денег
В Воронежской области задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денег, выделенных для организации занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями.
В 2018 году 49-летний руководитель спортивной общественной организации получил субсидию около 2,5 миллионов рублей на проект по созданию благоприятных условий для проведения среди детей-инвалидов социально-адаптивных игровых занятий на колясках, сообщает АиФ.
Отдельными статьями расхода руководителем были выделены занятия по баскетболу, а также услуги по перевозке детей, однако свои обязательства он не выполнил и деньги потратил на собственные нужды.
По факту мошенничества завели уголовное дело. Местному жителю грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
В 2018 году 49-летний руководитель спортивной общественной организации получил субсидию около 2,5 миллионов рублей на проект по созданию благоприятных условий для проведения среди детей-инвалидов социально-адаптивных игровых занятий на колясках, сообщает АиФ.
Отдельными статьями расхода руководителем были выделены занятия по баскетболу, а также услуги по перевозке детей, однако свои обязательства он не выполнил и деньги потратил на собственные нужды.
По факту мошенничества завели уголовное дело. Местному жителю грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.