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41 минуту назад

Воронежец присвоил 2,5 млн рублей, выделенных на детей-инвалидов

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Воронежец присвоил 2,5 млн рублей, выделенных на детей-инвалидов

Его подозревают в хищении крупной суммы денег

В Воронежской области задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денег, выделенных для организации занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями.

В 2018 году 49-летний руководитель спортивной общественной организации получил субсидию около 2,5 миллионов рублей на проект по созданию благоприятных условий для проведения среди детей-инвалидов социально-адаптивных игровых занятий на колясках, сообщает АиФ.

Отдельными статьями расхода руководителем были выделены занятия по баскетболу, а также услуги по перевозке детей, однако свои обязательства он не выполнил и деньги потратил на собственные нужды.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Местному жителю грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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