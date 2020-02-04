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Новая история из Данкова: 20-летний парень вывез знакомого в лес и забил битой до смерти

16 1977
#убийство
2
Новая история из Данкова: 20-летний парень вывез знакомого в лес и забил битой до смерти

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

2 февраля на въезде в село Янушево Данковского района было обнаружено тело 25-летнего парня с признаками насильственной смерти. На теле потерпевшего имелись следы от более 30 ударов. По подозрению в убийстве мужчины задержан 20-летний молодой человек.

«По данным следствия, вечером 1 февраля подозреваемый, вооружившись деревянной битой, с компанией молодых людей приехал к дому потерпевшего для выяснения отношений. Проникнув в помещение, он нанес ему удар битой по голове. После чего мужчину вывезли к лесопосадкам, где подозреваемый продолжил его избиение, на глазах очевидцев нанеся многочисленные удары битой по всему телу. Оставив потерпевшего в поле, компания молодых людей покинула место преступления», - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Задержанному избирается мера пресечения. Следователи устанавливают роли каждого участвовавшего в произошедшем. 

Напомним, что в начале этой неделе стало известно об избиении в Данкове двумя восьмиклассницами младшей девочки. В результате расследования этого происшествия должностей лишились директор школы, в которой учатся дети, и начальник районного отдела образования.
16 1977
#убийство
2

Комментарии (16)

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Данков

7 минут назад
Я его знаю его до этого за 3 дня обоссали, а он решил отомстить
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Наташа

12 минут назад
Ната, при чем власть, если дети, не воспитанные идиоты, девочку били, а толпа ребят смотрела и все снимала на телефон
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Ната

14 минут назад
данковчанин,
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Орбит

18 минут назад
очередной малолетний дебил забил палкой другого дибила. ну как так то?
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Как я провел выходные

22 минуты назад
Гость, точно - парки надо там обустроить.
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Гость

24 минуты назад
Что происходит в Данкове? Надо менять ситуацию в корне.
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данковчанин

25 минут назад
Главе администрации района: вы власть, вы потеряли контроль за ситуацией в обществе. Почему у нас в Данкове такое происходит???? Почему у вас мэра привлекают к уголовной ответстаенности, почему у вас избивают детей, почему у вас запросто могут при свитетелях избить ребенка или убить человека? Что у вас за обстановка такая? И что в целом за такое положение вы не отвечаете и это все другие виноваты? Вы что работаете первый год? Какое детство.....нет вы отвечаете за все. Изучите Устав рацона. ....Так думают многие другие.
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tatiana

25 минут назад
А директор то при чём?
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бабушка

30 минут назад
Как стало страшно жить,одни кругом бандиты.
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н

32 минуты назад
Господи,что же люди стали хлеще зверей,надо судить строже таких дебилов.
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