Новая история из Данкова: 20-летний парень вывез знакомого в лес и забил битой до смерти

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

2 февраля на въезде в село Янушево Данковского района было обнаружено тело 25-летнего парня с признаками насильственной смерти. На теле потерпевшего имелись следы от более 30 ударов. По подозрению в убийстве мужчины задержан 20-летний молодой человек.