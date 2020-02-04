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Новая история из Данкова: 20-летний парень вывез знакомого в лес и забил битой до смерти
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.
«По данным следствия, вечером 1 февраля подозреваемый, вооружившись деревянной битой, с компанией молодых людей приехал к дому потерпевшего для выяснения отношений. Проникнув в помещение, он нанес ему удар битой по голове. После чего мужчину вывезли к лесопосадкам, где подозреваемый продолжил его избиение, на глазах очевидцев нанеся многочисленные удары битой по всему телу. Оставив потерпевшего в поле, компания молодых людей покинула место преступления», - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Задержанному избирается мера пресечения. Следователи устанавливают роли каждого участвовавшего в произошедшем.
Напомним, что в начале этой неделе стало известно об избиении в Данкове двумя восьмиклассницами младшей девочки. В результате расследования этого происшествия должностей лишились директор школы, в которой учатся дети, и начальник районного отдела образования.
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