Бизнес
37 минут назад
«Джентельмены». Смотри первым вместе с Европой Плюс Липецк!
13 февраля при поддержке Европы Плюс в российский кинопрокат выходит новый криминальный боевик Гая Ричи «Джентельмены»! (18+)
Мощный актёрский состав, неожиданные повороты сюжета, бандитские разборки, сложные мошеннические схемы, драйвовый саундтрек и, конечно же, юмор в стиле знаменитого режиссёра. Всё это ты сможешь увидеть первым!
Участвуй в игре «Кинокайф» на Европе Плюс Липецк и получи возможность выиграть пригласительные билеты на предпремьерный показ фильма в кинотеатре Киномакс 11 февраля в 19:00!
С 28 января по 11 февраля слушай Липецк.Online на Европе Плюс, дозвонись первым по номеру 23-0000, ответь правильно на вопрос ведущего и можешь собираться в кино!
Для лиц старше 18 лет (18+)
Мощный актёрский состав, неожиданные повороты сюжета, бандитские разборки, сложные мошеннические схемы, драйвовый саундтрек и, конечно же, юмор в стиле знаменитого режиссёра. Всё это ты сможешь увидеть первым!
Участвуй в игре «Кинокайф» на Европе Плюс Липецк и получи возможность выиграть пригласительные билеты на предпремьерный показ фильма в кинотеатре Киномакс 11 февраля в 19:00!
С 28 января по 11 февраля слушай Липецк.Online на Европе Плюс, дозвонись первым по номеру 23-0000, ответь правильно на вопрос ведущего и можешь собираться в кино!
Для лиц старше 18 лет (18+)
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.