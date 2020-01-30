Бизнес

37 минут назад

«Джентельмены». Смотри первым вместе с Европой Плюс Липецк!

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«Джентельмены». Смотри первым вместе с Европой Плюс Липецк!
13 февраля при поддержке Европы Плюс в российский кинопрокат выходит новый криминальный боевик Гая Ричи «Джентельмены»! (18+)

Мощный актёрский состав, неожиданные повороты сюжета, бандитские разборки, сложные мошеннические схемы, драйвовый саундтрек и, конечно же, юмор в стиле знаменитого режиссёра. Всё это ты сможешь увидеть первым!

Участвуй в игре «Кинокайф» на Европе Плюс Липецк и получи возможность выиграть  пригласительные билеты на предпремьерный показ фильма в кинотеатре Киномакс  11 февраля в 19:00!

С 28 января по 11 февраля слушай Липецк.Online на Европе Плюс, дозвонись первым по номеру 23-0000, ответь правильно на вопрос ведущего и можешь собираться в кино! 

Для лиц старше 18 лет (18+)

коммерческий материал

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