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36 минут назад

В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике

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В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике

Полиция проверяет информацию о похищении человека

Правоохранители Петербурга возбудили уголовное дело по факту похищения и смертельного избиение мужчины с улицы Кржижановского.

Очевидцы утверждают, что четверо мужчин вытащили из парадной окровавленное тело мужчины и погрузили в багажник автомобиля. Это зарегистрированный в Петербурге белый каршеринговый Renault, раскрашенный в жёлто-оранжевые полосы.

Экипаж ДПС быстро сориентировался и нашел указанный автомобиль. Полиция задержала четверых человек, а в багажнике был найден труп 35-летнего мужчины, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что умерший был ранее судим и на данный момент нигде не работал. Конфликт, повлекший за собой смерть, начался в подъезде дома 5, корпус 4 по улице Кржижановского. Там компания из троих мужчин и женщины заподозрила, что погибший украл телефон у их подруги. Его начали избивать руками и ногами, пока он полностью не обмяк. После этого его еще живого засунули в багажник, отвезли к дому 15 по Уткину проспекту, где продолжили избивать до смерти. В итоге несчастный скончался.

Все четверо участников задержаны. Возбуждено два уголовных дела. Всем четверым грозит до 15 лет тюрьмы.
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