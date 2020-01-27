Происшествия
сегодня, 12:16
За убийство жены и удар ножом в грудь теще липчанин получил 15 лет строгого режима
Липецкий областной суд оставил без изменения приговор 47-летнему жителю села Ленино, которого обвиняли в убийстве жены и покушении на убийство тещи.
«Как установлено материалами уголовного дела, мужчина нанес смертельное ножевое ранение 43-летней жене, когда она попыталась открыть дверь прибывшим по сообщению об избиении полицейским. Затем он ударил ножом 78-летнюю тещу», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Пожилую женщину, которая получила ранение в грудь, спасли полицейские и врачи «скорой».
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Осужденный не согласился с таким наказанием и обжаловал приговор в апелляционную инстанцию.
24 января определением Липецкого областного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
«Как установлено материалами уголовного дела, мужчина нанес смертельное ножевое ранение 43-летней жене, когда она попыталась открыть дверь прибывшим по сообщению об избиении полицейским. Затем он ударил ножом 78-летнюю тещу», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Пожилую женщину, которая получила ранение в грудь, спасли полицейские и врачи «скорой».
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Осужденный не согласился с таким наказанием и обжаловал приговор в апелляционную инстанцию.
24 января определением Липецкого областного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
Женя
Судья Дредд
lugov
Зять
Гость"я
Азат
Гость