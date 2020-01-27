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За убийство жены и удар ножом в грудь теще липчанин получил 15 лет строгого режима

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#убийство
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За убийство жены и удар ножом в грудь теще липчанин получил 15 лет строгого режима
Липецкий областной суд оставил без изменения приговор 47-летнему жителю села Ленино, которого обвиняли в убийстве жены и покушении на убийство тещи. 

«Как установлено материалами уголовного дела, мужчина нанес смертельное ножевое ранение 43-летней жене, когда она попыталась открыть дверь прибывшим по сообщению об избиении полицейским. Затем он ударил ножом 78-летнюю тещу», - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Пожилую женщину, которая получила ранение в грудь, спасли полицейские и врачи «скорой».

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Осужденный не согласился с таким наказанием и обжаловал приговор в апелляционную инстанцию.

24 января определением Липецкого областного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
7 956
#убийство
2

Комментарии (7)

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Женя

4 минуты назад
Гуманисты хреновы
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Судья Дредд

46 минут назад
Зять, за тещщу ему дали... 15 суток всего... :-))
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lugov

48 минут назад
мужик до этого купил два гроба, кстати, - любимым жене и теще
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Зять

51 минуту назад
Нельзя ли полюбопытствовать (просто так) сколько конкретно дали за тёщу?
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Гость"я

сегодня, 12:49
Маловато как-то дали! Пожизненно таким ублюдкам надо давать!
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Азат

сегодня, 12:48
Нужно вводить ответственность за психический террор
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Гость

сегодня, 12:47
Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Это как?
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