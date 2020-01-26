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В Москве семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой
Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Тургруппа останавливалась в одной из столичных гостиниц. После ухудшения состояния, семь человек госпитализированы с высокой температурой", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент других посетителей гостиницы осматривают медики, у всех экстренно берут анализы.
На месте дежурит более 10 автомобилей "скорой" помощи, сообщает www.interfax.ru
"Тургруппа останавливалась в одной из столичных гостиниц. После ухудшения состояния, семь человек госпитализированы с высокой температурой", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент других посетителей гостиницы осматривают медики, у всех экстренно берут анализы.
На месте дежурит более 10 автомобилей "скорой" помощи, сообщает www.interfax.ru