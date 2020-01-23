В Липецке начали готовиться к паводку

Подготовка к предстоящему паводку началась в Липецке. В течение недели работники управления благоустройства Липецка проводят вырубку кустарника и дикорастущей поросли, а также очистку от мусора и грунта территории вдоль русла реки Липовка в районе улиц Каменный лог и Большие Ключи. Аналогичные работы ведутся по улицам 40 лет Советской армии, Ангарской, Шмидта, Лутова, а также на Ниженке вдоль русла Студёного ручья.

«В Каменном логу расчищено около километра русла, по которому весной пойдёт вода. Вывезено 10 тонн мусора, растительных отходов и грунта», - сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.



Места, которые необходимо расчистить для протока паводковых воды, спасатели управления определяли минувшей осенью с помощью рейдов и съёмок с беспилотников. Затем в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства была составлена карта, по которой в октябре прошло несколько субботников, а сейчас действуют бригады благоустроителей.







