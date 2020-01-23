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Мать «изгоняла демонов» из сына хоккейной клюшкой и сильнодействующими лекарствами

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#избиение #истязание
Мать «изгоняла демонов» из сына хоккейной клюшкой и сильнодействующими лекарствами

Женщину признали невменяемой, ей постараются помочь врачи.

В Нижнем Новгороде судят женщину, которая избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой и делала ему инъекции сильнодействующего препарата. Таким образом Майя Майер хотела «изгнать демонов» из подростка. Женщину отправили в психоневрологическую больницу, суд решает вопрос о принудительном лечении, пишет RT.

Суд Советского района Нижнего Новгорода оставил ее в психиатрическом стационаре еще на 6 месяцев. Женщина обвиняется в истязании сына. Ожидается, что судебные слушания по ее делу начнутся в феврале.

Майя Майер думала, что в ее 12-летнем сыне поселились демоны и бесы. В течение целого месяца ребенок периодически проходил те самые "обряды очищения". Перед процедурой иногда она колола ему обезболивающее, чтобы не страдал. Подростка даже пытались убедить, что он постепенно превращается в нечто неизвестное, и он почти поверил. К примеру, мать заявила подростку, что у него меняется телосложение и цвет глаз, и он поверил в последнее.

Все закончилось внезапно - после очередного 25 июля 2019 года избиения мать бросила пострадавшего ребенка в отеле, где они остановились. Уже тогда на ее странное поведение обратили внимание родственники, пытались постоянно контролировать женщину. А когда та перестала выходить на связь, обратились в полицию, начали поиски и очень удивились, когда нашли избитого подростка, пишет Рен ТВ.

29 июля 2019 года женщина была задержана. Затем она была помещена в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу.
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#избиение #истязание

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