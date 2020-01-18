Общество
57 минут назад
Евгения Уваркина просит липчан беречь себя
и быть аккуратнее во время крещенских купаний.
Мэр Липецка Евгения Уваркина обратилась к горожанам через Instagram. Глава города напомнила липчанам, что им во время крещенских купаний, несмотря на помощь спасателей, стоит быть аккуратнее.
Напомним, в Липецке выделено две площадки для крещенских купаний — пруд в районе поселка Тракторостроителей и центральный пляж. По прогнозам спасателей купания на пляже начнутся около 22 часов. Там уже установили легкую деревянную купель. Мэрия Липецка организовала подвоз верующих с площади Победы.
Напомним, в Липецке выделено две площадки для крещенских купаний — пруд в районе поселка Тракторостроителей и центральный пляж. По прогнозам спасателей купания на пляже начнутся около 22 часов. Там уже установили легкую деревянную купель. Мэрия Липецка организовала подвоз верующих с площади Победы.
Будующий
Ооо бушующий губер-вещает. Беспокоится
Коллеги
матушка Сепфора
Ха.Ха