Общество

57 минут назад

Евгения Уваркина просит липчан беречь себя

5 633
#купания #крещение
Евгения Уваркина просит липчан беречь себя

и быть аккуратнее во время крещенских купаний.

Мэр Липецка Евгения Уваркина обратилась к горожанам через Instagram. Глава города напомнила липчанам, что им во время крещенских купаний, несмотря на помощь спасателей, стоит быть аккуратнее.

uvarkina_evgenia_82806487_605914656645305_4659990666614664085_n.jpg

Напомним, в Липецке выделено две площадки для  крещенских купаний — пруд в районе поселка Тракторостроителей и центральный пляж. По прогнозам спасателей купания на пляже начнутся около 22 часов. Там уже установили легкую деревянную купель. Мэрия Липецка организовала подвоз верующих с площади Победы.
5 633
#купания #крещение

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Будующий

13 минут назад
Губер)))
ответить

Ооо бушующий губер-вещает. Беспокоится

13 минут назад
За паству)))
ответить

Коллеги

19 минут назад
Вода п...... Ц.! Какая холодная!
ответить

матушка Сепфора

26 минут назад
Увы, бесполезно! Грехи таким способом не смоишь!
ответить

Ха.Ха

30 минут назад
Девки берегите пипиську.
ответить

Еще в рубрике

В сельском магазине нашли подделки американских брендов
#контрафакт #торговля
7
В сельском магазине нашли подделки американских брендов

45 минут назад

Общество
За «Университетским» разрешили построить многоуровневую парковку
#строительство #публичные слушания
7
За «Университетским» разрешили построить многоуровневую парковку

сегодня, 13:40

Общество
Крещенские купания: все самое важное
#крещение
8
Крещенские купания: все самое важное

сегодня, 12:26

Общество
В Липецке впервые установили легкую купель
#купель #крещение
7
В Липецке впервые установили легкую купель

сегодня, 11:10

Общество
Знаете ли вы, что Лев Толстой прожил под Данковом почти год и спас от смерти тысячи крестьян?
#знаете ли вы #Лев Толстой #голод
32
Знаете ли вы, что Лев Толстой прожил под Данковом почти год и спас от смерти тысячи крестьян?

сегодня, 11:00

Общество
Врачи предостерегли от купания в проруби беременных женщин и сердечников
#крещение
6
Врачи предостерегли от купания в проруби беременных женщин и сердечников

сегодня, 10:21

Общество