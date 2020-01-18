Липчанка в далекой Австралии отстаивает свое право участвовать в Олимпийских играх

Екатерина Зюзина вошла в «золотой флот» в Мельбурне и показала лучший результат среди росинок.

Липецкая яхтсменка Екатерина Зюзина начала год в Мельбурне, где прошел открытый чемпионат Австралии.

По итогам соревнований в олимпийском классе «Лазер-Радиал» наша землячка вошла в так называемый «золотой флот», куда попала ровно половина всех участников – 63 спортсмена из 126. Остальные составили так называемый «серебряный флот» и в дальнейшем оспаривали лишь утешительные места.

Зюзина же имела шанс побороться за медали, но в лучшем заезде показала 30-й результат, а по сумме всех гонок финишировала 50-й.

Результат может показаться не самым выдающимся, но с другой стороны – он лучший среди российских гонщиц. К примеру, чемпионка России-2019 Мария Кислухина из Приморского края и вовсе не смогла пробиться в «золотой флот» и в общем зачете финишировала 69-й.

Побьедительницей соревнования стала чемпионка-2016 и трёхкратная чемпионка мира Марит Баумистер из Нидерландов, «серебро» взяла её соотечественница Максим Йонкер, а замкнула «тройку» призеров хозяйка соревнований австралийка Броди Рили.

Соревнования были важны тем, что являлись «генеральной репетицией» перед чемпионатом мира-2020, который пройдёт в этой же акватории 21-28 февраля. Это будет ключевой старт для внутрироссийского отбора на Олимпийские Игры в Токио. В классе «Лазер-Радиал» единственную лицензию для нашей страны завоевала именно Зюзина, но лицензия не является именной, на нее могут претендовать и другие спортсменки – в зависимости от результатов стартов в 2020 году. Тренерский штаб наметил трех претенденток – Зюзину, Кислухину и Валерию Ломатченко из Ростовской области.

Правда есть два «но». На играх в Токио отечественным спортсменам придется выступать под нейтральным флагом, а Зюзина с недавних пор уже не считается чисто липецкой спорстменкой, а параллельным зачетом выступает за наш регион и Санкт-Петербург. Яхт-клуб города на Неве в конце прошлого года даже признал липчанку победительницей ежегодной премии «Яхтсмен года» среди спортсменов до 23 лет.