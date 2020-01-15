В новом детском садике нашли множество строительных дефектов

Суд обязал подрядчика исправить недочеты.

Администрация детского сада «Теремок» через региональный арбитражный суд добилась устранения дефектов, допущенных при строительстве здания учреждения, вскрывшихся при эксплуатации помещения. Суд обязал подрядчика устранить серию строительных недочетов.



Контракт на реконструкцию здания детсада в селе Боринское и строительство пристройки к нему заключили в июле 2015 года. Услуги подрядчика обошлись бюджету в 31,3 млн рублей. Работы были приняты к концу 2015 года, с гарантией до конца 2020 года. В ходе эксплуатации было выявлено 15 серьезных дефектов. Так, в детском садике пришли в негодность все пластиковые двери, откосы всех окон; в помещениях холодно, просел фундамент, прохудилась кровля.



Администрация детского сада направила подрядчику претензию с требованием устранить дефекты, но претензия осталась без ответа. Тогда последовал иск в суд. Заявление удовлетворено, подрядчик должен устранить все дефекты в течение месяца.