Общество

36 минут назад

В новом детском садике нашли множество строительных дефектов

7 719
#дефект #строительство #иск #суд
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В новом детском садике нашли множество строительных дефектов

Суд обязал подрядчика исправить недочеты.

Администрация детского сада «Теремок» через региональный арбитражный суд добилась устранения дефектов, допущенных при строительстве здания учреждения, вскрывшихся при эксплуатации помещения. Суд обязал подрядчика устранить серию строительных недочетов.

Контракт на реконструкцию здания детсада в селе Боринское и строительство пристройки к нему заключили в июле 2015 года. Услуги подрядчика обошлись бюджету в 31,3 млн рублей. Работы были приняты к концу 2015 года, с гарантией до конца 2020 года. В ходе эксплуатации было выявлено 15 серьезных дефектов. Так, в детском садике пришли в негодность все пластиковые двери, откосы всех окон; в помещениях холодно, просел фундамент, прохудилась кровля.

Администрация детского сада направила подрядчику претензию с требованием устранить дефекты, но претензия осталась без ответа. Тогда последовал иск в суд. Заявление удовлетворено, подрядчик должен устранить все дефекты в течение месяца.
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#дефект #строительство #иск #суд
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Комментарии (7)

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Пресный

2 минуты назад
Есть такая песня Замок из дождя, а это получается Садик из дерьма?
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Джамшут-строитель садика

7 минут назад
сейчас последует ответное заявление о банкротстве фирмы и ищи ветра в поле
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Просел фундамент

9 минут назад
Это как?
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Таки вы будете смеяться

14 минут назад
Но этот садик строило ООО "Премьера", директор Мурадян Артак Робертович ))) Комментарии нужны? Где арамяне - там успех. Фемида, открой личико хотя бы на пару дней, проснись, родная
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Викторм

21 минуту назад
К слову, я что-то не пойму - СНИПы поменялись? Вроде, детские сады выше 2-х этажей нельзя строить?
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Викторм

22 минуты назад
Да-да... Путин тебе и в штаны наложил...
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Миротворец

24 минуты назад
Вообще ни чего удивительного! Всем по)(у й ... вот и результат! Все лучше и лучше становится жить в россии ! Спасибо вв путину и да медведеву! Ураааа!!!!
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