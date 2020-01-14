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41 минуту назад

Экс-вратарь «Липецка» признан лучшим в ВХЛ

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#Хоккей #ВХЛ
Экс-вратарь «Липецка» признан лучшим в ВХЛ

Лига назвала Андрея Литвинова лучшим голкипером декабря.

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) признала лучшим вратарем месяца по итогам декабря 26-летнего Андрея Литвинова из новокузнецкого «Металлурга», раньше защищавшего цвета «Липецка».

В заключительном месяце 2019 года экс-липчанин защищал цвета своей команды в 7-ми матчах из 9-ти сыгранных и во всех (!) «металлурги» при нем одержали победы, в том числе одну сухую – дома над тольяттинской «Ладой» - 3:0. Андрей отразил 96,25 % бросков в створ ворот при отличном коэффициенте надежности (среднем количестве пропущенных шайб за матч) - 1,28.

Во многом благодаря Литвинову «Металлург» поднялся в зону плей-офф, и на данный момент занимает 7-е место в Восточной конференции ВХЛ.

А ведь были времена, когда на Литвинова «молились» липецкие болельщики. В сезоне 2014/15, который наш клуб тогда проводил в ВХЛ, молодой Литвинов (пришел в команду 21-летним, прим.) 23 раза защищал ворота «Липецка», пропустил 41 шайбу при 93,4% отраженных бросков (коэффициент надежности – 1,92). Затем он стал одним из немногих хоккеистов команды, к кому не было никаких претензий после проигранной первой же серии плей-офф ангарскому «Ермаку» - 1-4. Литвинов принял участие в 4-х матчах плей-офф, пропустил 12 шайб, справившись с 89,9 % бросков.

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Эх, были времена и в Липецке!

После того, как в Липецке умертвили команду уровня Высшей лиги, Литвинов успел поиграть в воронежском «Буране», нефтекамском «Торосе», красноярском «Соколе». В конце концов вернулся в «Металлург», воспитанником которого является.

В других номинациях в ВХЛ в декабре победили: лучший защитник – Дмитрий Громов, лучший нападающий – Александр Шин (оба -«Торпедо», Усть-Каменогорск), лучший новичок – Артур Тянулин («ОРДЖИ», Пекин, Китай).

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Использованы фото фото - gornovosti.ru, ВХЛ


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#Хоккей #ВХЛ

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