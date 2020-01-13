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сегодня, 17:36
В России изменят систему оплаты труда учителей
Готовятся поправки в Трудовой кодекс
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает «Российская газета».
"Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. <...> Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Далеко не все эту пропорцию - "70 на 30" - соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше - объясняет министр - Благодаря [вице-премьеру РФ] Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне"
Васильева также рассказала о работе над поправками в закон "Об образовании в РФ". По ее словам, они должны законодательно закрепить правило "четыре документа для учителя", в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.
Министр отметила, что для того, чтобы немного облегчить жизнь педагогам, введут новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30%. Она уточнила, что работа над обновленными федеральными государственными образовательными стандартами велась более полутора лет, в январе ее планируют закончить.
"Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. <...> Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Далеко не все эту пропорцию - "70 на 30" - соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше - объясняет министр - Благодаря [вице-премьеру РФ] Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне"
Васильева также рассказала о работе над поправками в закон "Об образовании в РФ". По ее словам, они должны законодательно закрепить правило "четыре документа для учителя", в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.
Министр отметила, что для того, чтобы немного облегчить жизнь педагогам, введут новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30%. Она уточнила, что работа над обновленными федеральными государственными образовательными стандартами велась более полутора лет, в январе ее планируют закончить.