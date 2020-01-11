Иран признал, что украинский Boeing сбили ракетой

Информационное агентство Fars заявляет, что получило доступ к заявлению генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится о том, что крушение самолета «Международных украинских авиалиний» произошло из-за случайно выпущенной ракеты.

Отмечается, что после обстрела баз США в Ираке в ходе операции «Мученик Сулеймани», все силы ПВО Ирана находились «на высшем уровне готовности» из-за неоднократных угроз Вашингтона нанести удар по территории страны, сообщает tvzvezda.ru