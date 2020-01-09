В России
54 минуты назад
Опубликован предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Boeing загорелся еще до столкновения с землей
Как считают в ведомстве, траектория полета лайнера указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул его обратно, в сторону аэропорта. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета в Иране нашли все черные ящики, а комиссия начала расследование причин катастрофы. Тегеран с самого начала заявил, что причиной катастрофы стала некая техническая проблема. По предварительным данным, причиной крушения стала авария двигателя
Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.
Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета в Иране нашли все черные ящики, а комиссия начала расследование причин катастрофы. Тегеран с самого начала заявил, что причиной катастрофы стала некая техническая проблема. По предварительным данным, причиной крушения стала авария двигателя
Трагедия произошла накануне утром: Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 176 человек.