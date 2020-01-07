В мире
30 минут назад
Лесные пожары в Австралии стали катастрофой планетарного масштаба
Пожары уничтожают целые города
Ситуацию в охваченной лесными пожарами Австралии уже называют катастрофой планетарного масштаба. В списке жертв не менее 20 человек, а уникальные животные континента гибнут сотнями тысяч. Экологи предупреждают — под угрозой исчезновения целые виды, передает НТВ
Небо закрыл смог от пожаров, завеса дыма дотянулась до Новой Зеландии. Огонь бушует на восточном побережье с середины октября. Уничтожено уже более 6,5 миллионов гектаров леса, выжжены целые города. Власти объявили самую масштабную за всю историю страны эвакуацию. На помощь бросили армейскую авиацию и военно-морской флот.
«Неописуемый ад и опустошение. Последствия как от взрыва атомной бомбы», — так описывают ситуацию в пострадавших районах даже чиновники.
Уже погибли около полумиллиарда диких животных. Экологи опасаются, что могут быть уничтожены целые виды. Популяция коал сократилась на треть. Животные так измучены, что не боятся людей, протягивающих им бутылки с водой.
Распространению пожаров способствует сильная жара — температура выше 40 градусов, плюс сильный ветер. Над землей поднимаются огненные смерчи. В столице — Канберре — закрыты детские сады и госучреждения. Не работают многие магазины. Содержание вредных веществ в воздухе превысило допустимый уровень почти в 10 раз.
Масштабы бедствия можно даже увидеть на снимках из космоса. Власти призвали 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами. В Австралию также прибыли 100 американских пожарных, а Малайзия предложила направить своих спасателей.
Небо закрыл смог от пожаров, завеса дыма дотянулась до Новой Зеландии. Огонь бушует на восточном побережье с середины октября. Уничтожено уже более 6,5 миллионов гектаров леса, выжжены целые города. Власти объявили самую масштабную за всю историю страны эвакуацию. На помощь бросили армейскую авиацию и военно-морской флот.
«Неописуемый ад и опустошение. Последствия как от взрыва атомной бомбы», — так описывают ситуацию в пострадавших районах даже чиновники.
Уже погибли около полумиллиарда диких животных. Экологи опасаются, что могут быть уничтожены целые виды. Популяция коал сократилась на треть. Животные так измучены, что не боятся людей, протягивающих им бутылки с водой.
Распространению пожаров способствует сильная жара — температура выше 40 градусов, плюс сильный ветер. Над землей поднимаются огненные смерчи. В столице — Канберре — закрыты детские сады и госучреждения. Не работают многие магазины. Содержание вредных веществ в воздухе превысило допустимый уровень почти в 10 раз.
Масштабы бедствия можно даже увидеть на снимках из космоса. Власти призвали 3 тыс. военнослужащих резерва для борьбы с пожарами. В Австралию также прибыли 100 американских пожарных, а Малайзия предложила направить своих спасателей.