Новогодние каникулы в Липецкой области проходят относительно спокойно

Одними из самых серьезных выездов пожарных были на горевшую летнюю кухню и два сарая.

В Липецкой области в Лебедяни сегодня около семи утра загорелась летняя кухню частного дома на улице Антонова.



На место выезжали пожарные. После локализации возгорания было установлено, что огонь повредил имущество на площади 6 квадратных метров.



А в селе Ольховец Лебедянского района на улице Молодежной горел сарай. Сообщение о происшествие поступило дежурному МЧС в 4.48. А ровно через одну минуту звонок об аналогичном происшествии поступил из Грязей - на улице Чернышевского также загорелся сарай.



В целом в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области оценивают пожароопасную обстановку в новогодние каникулы как относительно спокойную, по сравнению с предыдущими годами. Но при этом просят быть внимательными в обращении с огнем и электроприборами.

