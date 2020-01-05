Происшествия

сегодня, 19:04

Новогодние каникулы в Липецкой области проходят относительно спокойно

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#МЧС #пожар
Новогодние каникулы в Липецкой области проходят относительно спокойно

Одними из самых серьезных выездов пожарных были на горевшую летнюю кухню и два сарая.

В Липецкой области в Лебедяни сегодня около семи утра загорелась летняя кухню частного дома на улице Антонова. 

На место выезжали пожарные. После локализации возгорания было установлено, что огонь повредил имущество на площади 6 квадратных метров.

А в селе Ольховец Лебедянского района на улице Молодежной горел сарай. Сообщение о происшествие поступило дежурному МЧС в 4.48. А ровно через одну минуту звонок об аналогичном происшествии поступил из Грязей - на улице Чернышевского также загорелся сарай. 

В целом в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области оценивают пожароопасную обстановку в новогодние каникулы как относительно спокойную, по сравнению с предыдущими годами. Но при этом просят быть внимательными в обращении с огнем и электроприборами.
7 667
#МЧС #пожар

Комментарии (7)

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Ваш тренер

15 минут назад
Новогоднее мракобесие...
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Молодцы!

35 минут назад
Неужели пить все бросили, поэтому так спокойно проходят новогодние каникулы?
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житель

39 минут назад
ну не считая десяток дтп и пяток трупов...
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КачОк

44 минуты назад
шоу КОРПОРАЦИЯ ИНОПЛАНЕТЯН каждый год проходит в липецке и бесплатно! в этом году с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 такие ино создания топтались у звездного что диву даешься. а вы за бабки на гуманоидов смотреть ходили.
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Чип

54 минуты назад
Ну да, а что их посыпать на пр-т Мира, уже вся волнами пошла и шатается когда наступаеш , весной перекладывать надо будет, иначе труба.
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Шабашники рулят.

сегодня, 19:28
Зайдите в Европу нашоу КОРПОРАЦИЯ ИНОПЛОНЕТЯН. Одна обдираловка, и как токое пропускают месные власти? Значит если ребёнка 2 и не заплатишь тысячу ( с одним взрослым) то не пойдёт второй ребёнок. А заплатишь то можно. Хотя по билету сказанно 1 ребёнок ,1 взрослый.
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Ну да

сегодня, 19:22
Особенно спокойно и безмятежно у кухаркиной и сбера. Кто то собирается песком убогую плитку и тропинки посыпать?
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