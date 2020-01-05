В России

34 минуты назад

В России скорректируют брачный возраст

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В России скорректируют брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия. Об этом сообщается в плане законопроектной деятельности на 2020 год, опубликованном на сайте Кабмина РФ в субботу.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала намерение Министерства юстиции России разработать законопроект, корректирующий возраст вступления в брак, передает RT.

«В исключительных случаях у нас и сейчас можно вступать в брак с 16 лет. Я не вижу смысла ещё сильнее снижать этот порог. Трудно представить, с какого возраста Минюст разрешит вступать в брак. Но я не вижу в этом ничего хорошего. Существующих сегодня регламентов более чем достаточно. Если мы ориентируемся на ту же Европу или Америку, там возраст тоже далеко не ранний», — сказала она. По словам Волынец, «необходимы объективные причины для изменения брачного возраста»

Отмечается, что предложения представят в правительство в декабре 2020 года. Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму в феврале 2021 года. Ответственным за подготовку назначено Министерство юстиции РФ.
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