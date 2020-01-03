В России
25 минут назад
Опубликован список АЗС, где продают некачественное топливо
Список опубликовал Росстандарт
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения. Ведомство не уточняет, сколько всего АЗС было проверено в течение 2019 года, но известно, что рейды были организованы в том числе в Дагестане, Крыму и Севастополе.
Всего в список попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом. Среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.
В ведомстве рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.
Всего в список попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом. Среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.
В ведомстве рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.