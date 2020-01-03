В России

25 минут назад

Опубликован список АЗС, где продают некачественное топливо

57
Опубликован список АЗС, где продают некачественное топливо

Список опубликовал Росстандарт

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения. Ведомство не уточняет, сколько всего АЗС было проверено в течение 2019 года, но известно, что рейды были организованы в том числе в Дагестане, Крыму и Севастополе.

Всего в список попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом. Среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.

В ведомстве рекомендуют избегать заправки некачественным топливом, чтобы снизить риск поломки автомобиля и уменьшить его негативное воздействие на окружающую среду.
57

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
Составлен рейтинг самых матерящихся городов России

31 минуту назад

В России
В Петербурге с крыши дома на женщину свалился горящий мужчина
В Петербурге с крыши дома на женщину свалился горящий мужчина

59 минут назад

В России
Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии
Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

01.01.2020 17:20

В России
Инспектор ГИБДД погиб в результате нападения на пост ДПС в Ингушетии
Инспектор ГИБДД погиб в результате нападения на пост ДПС в Ингушетии

01.01.2020 16:56

В России
С 1 января в России подорожал алкоголь и сигареты
С 1 января в России подорожал алкоголь и сигареты

01.01.2020 14:43

В России
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
1
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

01.01.2020 14:20

В России