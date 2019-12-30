Происшествия
13 минут назад
Из липецкой колонии-поселения сбежали двое осужденных
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Беглецов поймали
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в минувшее воскресенье из колонии-поселения при ИК-6 совершили побег двое осуждённых. В результате слаженных оперативных действий в течение нескольких часов они были задержаны и доставлены в учреждение.
Как отметили в УФСИН, режим содержания в колониях-поселениях существенно отличается от других учреждений. Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в пределах колонии и носить гражданскую одежду. Кроме того, с разрешения администрации они имеют право выходить за территорию учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, но покидать границы муниципального образования, в котором находится колония-поселение, им запрещено.
Как отметили в УФСИН, режим содержания в колониях-поселениях существенно отличается от других учреждений. Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, содержатся без охраны и могут свободно передвигаться в пределах колонии и носить гражданскую одежду. Кроме того, с разрешения администрации они имеют право выходить за территорию учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением, но покидать границы муниципального образования, в котором находится колония-поселение, им запрещено.
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