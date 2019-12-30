В России

51 минуту назад

В Псковской области автобус упал в кювет

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В Псковской области автобус упал в кювет

Пострадало 24 человека

В понедельник утром в двух километрах от населенного пункта Подборовье, на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель. Автобус Neoplan, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся.

В салоне находились 52 пассажира: 51 гражданин Белоруссии и один россиянин. Пострадали 24 человека. Шестнадцать раненых, в том числе троих детей, доставили в псковскую областную клиническую больницу.

Причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, считают в региональном УМВД.

Автобус принадлежит частному транспортному белорусскому предприятию, передают «Известия». Пассажиры направлялись на экскурсию в Санкт-Петербург.
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