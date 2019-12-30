Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды по местам торговли снюсами

Торговцам предлагают не продавать снюсы детям.

29 декабря в Липецке полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели рейд по табачным лавкам. Участники рейда проверяли сопроводительные документы на снюсы и предупреждали торговцев о недопустимости их продажи детям.- Практически в каждой табачной лавке продавцы рассказывали, что дети регулярно приходя за снюсами, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Школьники уверены, что ограничения на их продажу, как в случае с табачными изделиями не работают.Такие рейды проводятся регулярно на всей территории области. Во время них изъяты снюсы более чем трех десятков наименований. Они направлены на экспертизу в Роспотребнадзор для экспертиз, которые должны установить, что находится в составе снюсов. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора составляют в отношении продавцов протоколы по ч. 2. 14.43 КоАП ("Нарушение продавцом требований технических регламенто").Вместе с тем, в некоторых павильонах областного центра и районах области сотрудниками полиции изъято почти четыре десятка различных наименований жевательных смесей. Изъятая продукция направлена на исследование, материалы проверок направлены в Роспотребнадзор для принятия решения в рамках действующего законодательства.

Полиция предупреждает: за продажу несовершеннолетним снюсов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.