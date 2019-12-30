Общество

сегодня, 09:48

Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды по местам торговли снюсами

39 2485
#снюсы
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Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды по местам торговли снюсами

Торговцам предлагают не продавать снюсы детям.

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29 декабря в Липецке полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели рейд по табачным лавкам. Участники рейда проверяли сопроводительные документы на снюсы и предупреждали торговцев о недопустимости их продажи детям.

- Практически в каждой табачной лавке продавцы рассказывали, что дети регулярно приходя за снюсами, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Школьники уверены, что ограничения на их продажу, как в случае с табачными изделиями не работают.

Такие рейды проводятся регулярно на всей территории области. Во время них изъяты снюсы более чем трех десятков наименований. Они направлены на экспертизу в Роспотребнадзор для экспертиз, которые должны установить, что находится в составе снюсов. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора составляют в отношении продавцов протоколы по  ч. 2. 14.43 КоАП ("Нарушение продавцом требований технических регламенто").
Вместе с тем, в некоторых павильонах областного центра и районах области сотрудниками полиции изъято почти четыре десятка различных наименований жевательных смесей. Изъятая продукция направлена на исследование, материалы проверок направлены в Роспотребнадзор для принятия решения в рамках действующего законодательства.

Полиция предупреждает: за продажу несовершеннолетним снюсов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей,  на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.  

39 2485
#снюсы
2

Комментарии (39)

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Кристина

сегодня, 13:26
ВИКТОР БУРЯКОВ, а мож и не снюсов . ..
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ВИКТОР БУРЯКОВ

сегодня, 13:10
Влад, в рот тебе с десяток снюсов.
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Влад

сегодня, 13:00
Готов лично из своих личных средств не менее 10 000₽рублей,потратить на снюс....и раздать подросткам до 18 лет. P.S. Сам не курю и никогда не курил!Но для липецких детей ничего не жалко!
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Насмешил

сегодня, 12:19
Воля и разум, типа не видишь вопроса очень простого ,да ? Где на территории РФ ,самая высокая продолжительность жизни и низкая смертность от того же алкоголя ?
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Про

сегодня, 12:18
На опытной проверьте. До фига точек
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Насмешил

сегодня, 12:18
Воля и разум, де на территории РФ ,самая высокая продолжительность жизни и низкая смертность от того же алкоголя ?
ответить

Воля и разум

сегодня, 12:15
Насмешил, ты сначала сам завяжи. По письму твоему видно-что выпито море)))
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Пустыня Сахара

сегодня, 12:15
Я вон не понимаю, почему не изъять всю эту хрень у хозяина этого ларька, магазина... и просто сказать что его точку закрывают насовсем. Как на дороге, сел за руль пьяный, машину изъять, ходи на своих ходулях.
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Насмешил

сегодня, 12:14
Нельзя, а тебе про волю ,ты мне про осинки ! Раздавай вообще бухло бесплатно ,ну или по 10 руб за пузырь ? Какие проблемы ?
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Насмешил

сегодня, 12:12
Нельзя, дружочек , ты на вопросик простой так и не ответил , ведь так ? где на территории РФ ,самая высокая продолжительность жизни и низкая смертность от того же алкоголя ?
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