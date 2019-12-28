В Липецке вандалы разгромили кладбище

На сокольском кладбище сломано более трех десятков крестов

В ночь со среды на четверг нашествия вандалов подверглось кладбище на улице Баумана.

По словам местных жителей, в четверг и пятницу на кладбище работала следственно-оперативная группа, полиция насчитала более трех десятков сломанных крестов. С крестов были сняты отпечатки пальцев.

Сокольское кладбище периодически подвергается нашествия вандалов. В начале и середине двухтысячных годов здесь уже ломали кресты и сваливали мраморные памятники. Устраивали шабаш на могилах и липецкие сатанисты, а затем выкладывали фото в Интернет. Последних, кстати, вычислили и привлекали к ответственности.

В этот раз мраморных и гранитных памятников не тронули, поломали только деревянные кресты.