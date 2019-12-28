Происшествия

сегодня, 10:43

В Липецке вандалы разгромили кладбище

33 2984
#вандализм #кладбище
1
В Липецке вандалы разгромили кладбище

На сокольском кладбище сломано более трех десятков крестов

Загрузка плеера

В ночь со среды на четверг нашествия вандалов подверглось кладбище на улице Баумана.

По словам местных жителей, в четверг и пятницу на кладбище работала следственно-оперативная группа, полиция насчитала более трех десятков сломанных крестов. С крестов были сняты отпечатки пальцев.

Сокольское кладбище периодически подвергается нашествия вандалов. В начале и середине двухтысячных годов здесь уже ломали кресты и сваливали мраморные памятники. Устраивали шабаш на могилах и липецкие сатанисты, а затем выкладывали фото в Интернет. Последних, кстати, вычислили и привлекали к ответственности.

В этот раз мраморных и гранитных памятников не тронули, поломали только деревянные кресты.

 

 

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-big-8
img-big-9
img-big-10
img-big-11
img-big-12
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
img-small-8
img-small-9
img-small-10
img-small-11
img-small-12
33 2984
#вандализм #кладбище
1

Комментарии (33)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

что такое происходит ?

4 минуты назад
Напомним, крест высотой 3,5 метра с иконой «Господь Вседержитель» был воздвигнут в начале ноября 2019 года в Перми на муниципальной земле рядом с Дворцом культуры железнодорожников. Крест установила группа православных верующих, несогласных с тем, что власти отдали эту землю в аренду хасидской секте «ХаБаД Любавич» под строительство синагоги и музея толерантности. ХаБаД является радикальным тоталитарным * -американским религиозным течением, управляемым из Нью-Йорка.
ответить

что такое происходит ?

6 минут назад
Местные жители рассказывают, что снос христианской святыни проходил ночью. Территория была по всему периметру заранее оцеплена полицией. Примерно через час к месту подъехала на нескольких легковых автомобилях группа мужчин из 7-8 человек, часть из них была в чёрных шляпах. Они с помощью полицейских разбросали камни, сложенные в основании креста, общими усилиями расшатали, вытащили и повалили его. Затем, как описывают свидетели, один из них достал большую книгу, при свете фонаря стал громко читать что-то на непонятном языке, другие раскачивались и повторяли за ним. После этого обряда приехавшие закурили и стали что-то пить, предположительно, алкоголь. Через некоторое время они пришли в экстатическое состояние, стали выкрикивать что-то на иностранном языке, пинать крест ногами и прыгать на нём....
ответить

что такое происходит ?

7 минут назад
В Перми снесён, осквернён и похищен православный крест, ставший в последнее время местом регулярных коллективных молебнов верующих. Предположительно, крест уничтожен группой любавичских хасидов.
ответить

Пенсионер

23 минуты назад
Поколение которых выродели за материнский капитал и воспитали в духе единой России !
ответить

Да

24 минуты назад
Идиоты не понимают, что в дальнейшем придется расплачиваться здоровьем, детьми, или ещё чем нибудь дорогим
ответить

progisis

29 минут назад
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- http://blomen.2sms.ru
ответить

1

37 минут назад
норкоманы,синяки
ответить

Настоящие патриоты !

41 минуту назад
Поколение Путина .
ответить

skrip

42 минуты назад
Сразу за забором крыши частных домов и ни кто не слышал и ни кто не видел. Дрищь пробирает жителей.Скоро ваши деревянные заборы будут крушить и ломать.Копайте бункеры и прячьте свои задницы.
ответить

Перри Мейсону!

47 минут назад
А что ,ты ,ничего не ВЯкаешь , последователь Путина !.???
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области перевернулась машина с интернациональной семьей
#авария #ДТП
В Липецкой области перевернулась машина с интернациональной семьей

вчера, 18:57

Происшествия
Водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе 79-летнюю женщину
#ДТП
34
Водитель автомобиля «Форд» сбил на пешеходном переходе 79-летнюю женщину

вчера, 18:11

Происшествия
21-летний грязинец жестоко избил незнакомца
#избиение
38
21-летний грязинец жестоко избил незнакомца

вчера, 15:51

Происшествия
Шестилетний мальчик бросал в прохожих зажженные петарды
#пиротехника
59
Шестилетний мальчик бросал в прохожих зажженные петарды

вчера, 14:31

Происшествия
Следком прекратил преследование Ольги Крючковой по двум статьям Уголовного кодекса
#Ольга Крючкова
142
Следком прекратил преследование Ольги Крючковой по двум статьям Уголовного кодекса

вчера, 14:21

Происшествия
Пожилая женщина переполошила многоквартирный дом на Гагарина
#дебоширы
25
Пожилая женщина переполошила многоквартирный дом на Гагарина

вчера, 14:20

Происшествия