сегодня, 10:43
В Липецке вандалы разгромили кладбище
На сокольском кладбище сломано более трех десятков крестов
В ночь со среды на четверг нашествия вандалов подверглось кладбище на улице Баумана.
Сокольское кладбище периодически подвергается нашествия вандалов. В начале и середине двухтысячных годов здесь уже ломали кресты и сваливали мраморные памятники. Устраивали шабаш на могилах и липецкие сатанисты, а затем выкладывали фото в Интернет. Последних, кстати, вычислили и привлекали к ответственности.
В этот раз мраморных и гранитных памятников не тронули, поломали только деревянные кресты.
что такое происходит ?
что такое происходит ?
что такое происходит ?
Пенсионер
Да
progisis
1
Настоящие патриоты !
skrip
Перри Мейсону!