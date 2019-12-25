Липчане бросаются друг на друга с ножами, отвертками и топорами

Все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Мировые судьи участков Липецка рассмотрели несколько дел по обвинению в угрозе убийством. Все рассматриваемые судьями преступления обвиняемые совершили в состоянии уголовного опьянения.



Днем 22 сентября поножовщина произошла в комнате общежития на улице 9 микрорайон. Там пьяная разведенная безработная женщина повздорила со своим знакомым. Крикнув «Я тебя сейчас убью!», липчанка вонзила кухонный нож в грудь приятеля. Удар пришелся в левую надключичную область. Травма была оценена как причинение легкого вреда здоровью. Еще до суда мужчина простил обвиняемую и просил прекратить уголовное дело.



Вечером 23 сентября похожая ситуация произошла в доме №8/2 по улице Циолковского. Там пьяный пенсионер схватился за топор и бросился с ним на свою знакомую. Женщина реально восприняла угрозу и написала заявление на пенсионера в полицию. Правда, к моменту разбирательства в суде его простила.



Ночью 3 октября в уголовное дело перерос семейный конфликт. Пьяный житель Липецка поссорился со своей супругой. Со словами «Уйди, а то убью!» липчанин схватил отвертку и вонзил его в бедро своей жены. Сначала женщина хотела привлечь супруга к уголовной ответственности, но потом сменила гнев на милость.



Судьи прекратили все уголовные дела по примирению сторон. Нож, топор и отвертку уничтожат.









Фото: kokshetau.asia

