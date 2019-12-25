Происшествия

34 минуты назад

Липчане бросаются друг на друга с ножами, отвертками и топорами

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#угроза убийством
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Липчане бросаются друг на друга с ножами, отвертками и топорами

Все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Мировые судьи участков Липецка рассмотрели несколько дел по обвинению в угрозе убийством. Все рассматриваемые судьями преступления обвиняемые совершили в состоянии уголовного опьянения.

Днем 22 сентября поножовщина произошла в комнате общежития на улице 9 микрорайон. Там пьяная разведенная безработная женщина повздорила со своим знакомым. Крикнув «Я тебя сейчас убью!», липчанка вонзила кухонный нож в грудь приятеля. Удар пришелся в левую надключичную область. Травма была оценена как причинение легкого вреда здоровью. Еще до суда мужчина простил обвиняемую и просил прекратить уголовное дело.

Вечером 23 сентября похожая ситуация произошла в доме №8/2 по улице Циолковского. Там пьяный пенсионер схватился за топор и бросился с ним на свою знакомую. Женщина реально восприняла угрозу и написала заявление на пенсионера в полицию. Правда, к моменту разбирательства в суде его простила.

Ночью 3 октября в уголовное дело перерос семейный конфликт. Пьяный житель Липецка поссорился со своей супругой. Со словами «Уйди, а то убью!» липчанин схватил отвертку и вонзил его в бедро своей жены. Сначала женщина хотела привлечь супруга к уголовной ответственности, но потом сменила гнев на милость.

Судьи прекратили все уголовные дела по примирению сторон. Нож, топор и отвертку уничтожат.




Фото: kokshetau.asia
4 616
#угроза убийством
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Комментарии (5)

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Отпетушитель

9 секунд назад
таких граждан через одного петушить надо, чтоб поспокойнее были! займусь этим после нг вплотную
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Сява

40 секунд назад
Все уголовники ходят с отвертками. Заточенными
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Нона

4 минуты назад
как весело-то. а потом муженек вонзит ей отвертку в ее тупую голову.
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Антисоветчик

7 минут назад
Начало гражданской войны.
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Dead Morozz

7 минут назад
Ну дык праздники активейшн, водятлы через одного тухесы синейшн, да и обычный пипл набирает обороты. Скоро первые 10 дней января. Очередные рекорды по самоуничтожению перепившихся. Перепись как раз вовремя будет.
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