МУП «Липецкпассажиртранс» будет приватизирован

Евгения Уваркина сообщила депутатам горсовета, что контроль над основным перевозчиком останется за муниципалитетом.

Сегодня на последней в этом году сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос приватизации МУП «Липецкий пассажирский транспорт».



С докладом об акционировании муниципального перевозчика выступил председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.



В мэрии считают, что после акционирования предприятию будет проще получать заемные средства, чтобы закупать новую технику (сейчас банки не спешат кредитовать МУПы, которые не могут ничем гарантировать возврат средств, ведь залоговое имущество - не их, а казенное). Кроме того, чиновники заявляют, что акционирование позволит Липецкпассажиртрансу ускорить процедуры закупок (акционерное общество сможет закупать резину, горючее, запчасти не по 44-му ФЗ с длительностью процедур от начала до конца торгов в два месяца, а по более оперативному 223-му ФЗ, что немаловажно в условиях экономической «болтанки», в которой живет бизнес). При акционировании МУПа сто долей общества отойдут муниципалитету. От обновившегося за счет кредитов и выхода на рентабельные маршруты предприятия в мэрии ждут впоследствии дивидендов вместо постоянных просьб о субсидиях на покрытие убытков.



На предприятии работают 728 человек. Балансовая стоимость МУПа - 1,1 млрд рублей. Стоимость чистых активов МУПа - 690 миллионов рублей (на 464,8 миллиона больше, чем в утвержденной ранее редакции плана приватизации предприятия). В бухгалтерской отчетности муниципального перевозчика полностью отражены все закупки техники последних лет - 80 автобусов и пять электробусов общей стоимостью 701 млн рублей.



Председатель комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета Анатолий Давыдов поинтересовался у Евгения Чекрыжова судьбой так и не построенной на территории предприятия (у Петровского моста со стороны улицы Калинина) автомойки, которая по договору совместной деятельности с ООО «Иск Новотек» должна была отойти Липецкпассажиртрансу (вклад МУПа в объект, в котором должны были появиться еще и автосалон со станцией ТО, оценен Счетной палатой Липецка в 13,3 млн рублей).



- На территории МУПа предполагалось строительство объекта, но второй стороной договор не был выполнен. Объект не достроен. Мы подали иск в арбитражный суд. Процесс начнется в 2020 году, - сообщил чиновник.



Депутат Александр Ушаков задался риторическим вопросом:



- У нас уже есть пример неудачного акционирования - АО «ЛГЭК». Сама власть констатирует, что 80 процентов сетей и коммуникаций изношено. Не приведет ли акционирование Липецкпассажиртранса к ухудшению дел в транспортной отрасли? Никто ведь не отменял основного критерия бизнеса - извлечение прибыли. А извлекать ее из горожан при пассажирских перевозках недопустимо.



Ответ депутату дала лично Евгения Уваркина. По ее словам, учредителем общества станет городская администрация. При значительно обновленном парке предприятия оно может быть интересным инвесторам. Глава Липецка не отрицает возможности продажи части долей акционированного предприятия, при этом контроль за ним останется за мэрией. Учредители будут решать, но что тратить прибыль. «Не вижу в этом ничего неправильного».



- Если говорить о ЛГЭКе, то мы ждем отчета общества по результатам года. Но складывается такое ощущение, если слушать отдельных депутатов, что вот пришла новая команда управленцев и за полгода износила все сети! ЛГЭК шел к критическому износу сетей и низкой амортизационная стоимость имущества на протяжении длительного времени. На предприятии годами закрывали глаза на просроченные долги. А сейчас в ЛГЭКе наводят порядок. Основная его проблема - отсутствие средств на то, чтобы привести коммуникации и сети в надлежащий порядок. Кстати, почему двадцать последних лет все это не контролировали ни власть, ни депутатский корпус? Обновление сетей - это одна из приоритетнейших задач, которая беспокоит 90 процентов жителей Липецка в отличие от трамваев, - не смогла не уколоть коммуниста Ушакова первая леди муниципалитета.



Депутаты большинством голосов проголосовали за акционирование Липецкпассажиртранса.

