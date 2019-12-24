Для восстановления энергоснабжения энергетики вызывали эвакуатор

Причиной перерыва в энергоснабжении нескольких многоэтажных домов в Липецке стало нарушение правил парковки личного автотранспорта. Для проведения восстановительных работ энергетики вызвали эвакуатор.

Около полуночи 24 декабря от потребителей микрорайона «Елецкий» в областном центре поступил звонок об отсутствии электроэнергии. Оперативно-выездная бригада Липецкого РЭС филиала «Россети Центр Липецкэнерго» незамедлительно выехала на осмотр. Причину аварийного ограничения электроснабжения определили быстро, однако проведению восстановительных работ помешали припаркованные на подъезде к трансформаторной подстанции автомобили.

Для обеспечения жизненноважных функций жилого комплекса липецкие энергетики «Россети Центр» задействовали резервный источник питания. Чуть больше часа ушло на подачу электроэнергии для работы лифтов и системы отопления домов. Однако для восстановления нормальной схемы энергоснабжения потребителей было необходимо привлечение спецтехники, а автокран подъехать к трансформаторной подстанции не мог.

«Следить за соблюдением правил парковки во дворах жилых домов входит в обязанности Управляющих компаний. В данном случае, сотрудники УК были вынуждены вызвать эвакуатор, чтобы освободить проезд для работы автокрана, - комментирует ситуацию первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

Работы по восстановлению электроснабжения потребителей проводятся с привлечением всех необходимых ресурсов и спецтехники и будут завершены в кратчайшие сроки.

«Липецкэнерго» напоминает, что электрические трансформаторные подстанции – объекты повышенной опасности, поэтому правилами и предусмотрена особая охранная зона. В случае возникновения аварийных ситуаций припаркованный автомобиль может стать помехой на пути специальных служб.

По всем вопросам, связанным с нарушением электроснабжения, потребители могут обращаться по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков - 8 800 50 50 115.



"PR"

