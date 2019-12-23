Иностранка обокрала приютившую ее пару пенсионеров

12 декабря в полицию с заявлением о пропаже 100 000 рублей с банковских карт обратилась пожилая пара из Грязинского района. Оказалось, что деньги похитила их знакомая - гражданка страны ближнего зарубежья.

«Предварительно установлено, что в ноябре к пожилой паре из ближнего зарубежья приехала 42-летняя знакомая, которая попросила ее приютить на период сезонных работ. Пострадавшие согласились помочь и даже давали знакомой свои банковские карты для пользования. Подозреваемая подключила услугу «мобильный банк» к своему телефону и стала тратить деньги хозяев дома», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.В отношении женщины возбуждено уголовное дело, она признала вину.



