Профессионалы рынка недвижимости Липецка выбрали лучший жилой комплекс для проживания

Сегодня уже никого не удивишь архитектурным образом новостройки, дизайнерским ремонтом входной группы, газоном и деревцем чуть выше обычного. Закрытый двор, современная спортивная и детская площадка стали неотъемлемой частью вновь построенного многоэтажного дома.

Совершенно поменялись планировки внутреннего жилого пространства – увеличились и объединились кухни-гостиные, спальни стали именно спальнями, появились такие понятия, как гардеробная и прачечная.

В прошлый вторник прошёл бизнес тур для профессионалов рынка недвижимости по жилым объектам построенным Надёжным Застройщиком 2017, 2018, 2019 АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС».





В нём приняло участие 49 агентов недвижимости Липецка.

Были посещены такие жилые комплексы как:

ЖК Виктория в Университетском микрорайоне viktoria.rss48.ru

ЖК Континент вторая очередь, граничащий с выходом в Быханов Сад kontinent.rss48.ru

ЖК Undersun по улице Литаврина рядом с Нижним парком litavrina.rss48.ru

ЖК Карамель на Проспекте Победы caramel.rss48.ru

Дом II-19 в Елецком микрорайоне, который совсем недавно компания AO CЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС начала достраивать за недобросовестным застройщиком в помощь обманутых дольщиков Дом II-19



ЖК Романово Русская мечта romanovo-city.ru

По окончанию экскурсии было предложено выбрать лучший, по мнению агентств недвижимости Липецка, жилой комплекс, построенный компанией АО СЗ РЕМСТРОЙСЕРВИС в настоящий период.

Голоса распределились следующим образом:





ЖК Романово Русская Мечта – 41%

ЖК Континент – 17%

ЖК Карамель – 16%

ЖК Undersun – 12%

ЖК Виктория – 10%

Дом II-19 в Елецком микрорайоне – 4%





С огромным отрывом победил ЖК Романово Русская Мечта. Мы решили разобраться в чём дело и встретились с Учредителем и Генеральным директором АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» Тучковым Павлом Владимировичем





- Павел Владимирович, Вашей компании 25 лет, а Вам всего 34 года, как получилось, что в свои 34 вы являетесь учредителем и директором одной из крупнейших строительных компаний региона?

- Я начинал свой путь в строительстве с должности мастера участка в 2004 году, продолжая обучение в Университете. Опыту компании, основанной моим отцом Владимиром Васильевичем Тучковым, было уже 10 лет. Мне всегда было интересно не только строить, но делать это красиво, чтобы глаз радовался и было приятно чувствовать причастность к этому. В 2018 году я решил возглавить Ремстройсервис в должности Генерального директора компании, к этому времени мы построили порядка 300 000 квадратных метров только жилой недвижимости, по коммерческой и социальной сейчас точную цифру и не скажу. - Павел Владимирович, история интересная и однозначно успешная. Но мы сегодня приехали к Вам, для того чтобы Вы нам показали и рассказали о новом интересном проекте - Романово Русская Мечта, в профессиональном сообществе этот проект вызвал большой интерес.





- Проект Романово начинался в 2007 году со строительства коттеджного посёлка.

Уже тогда у нас было понимание общей концепции - мы строили дома, а участки ограждали белым штакетником в один метр высотой, чтобы проекты домов были в единой стилистике. Со многими покупателями, кстати, мы не договорились, по причине того, что большинство хотят установить себе забор в два с половиной метра высотой, что противоречило общей концепции застройки. Несмотря на то, что многие нестандартные стилистические задумки рождают более сложные решения с позиции финансирования строительства, - мы ни разу не пожалели об этом.





- Мы начинаем проект с понимания «как я хочу жить» и реализуем его в «я доволен своей жизнью». Именно поэтому большинство наших сотрудников живут здесь и около 30% покупателей приходят к нам по рекомендациям местных жителей, что позволяет нам экономить бюджет рекламных компаний. Это, в свою очередь, благоприятно отражается на ценах на нашу недвижимость.

- Сегодня мы создаём спрос на новый формат удобной и комфортной жизни и этот проект называется - Романово Русская Мечта.





- Представьте, Вы приезжаете домой вечером после тяжёлого трудового дня, ставите свой автомобиль на парковочное место, перед Вами дверь в Ваш таунхаус. Заходите домой, дети бегают во дворе, Вы видите их из окна. Берёте спортивную сумку и пешком идёте заниматься в фитнес центр. После нагрузок, можно посетить бассейн и сауну. Усталости больше нет, есть желание поужинать в ресторане Европейского уровня, а после прогуляться всей семьёй, подышать свежим воздухом. Прийти домой, уложить детей спать и выйти в свой благоустроенный двор с супругой. Смотреть на звёзды, строить планы на будущее или просто помечтать рядом с любимым человеком, можно зайти в гости к соседям, ведь в таких дворах дружат семьями.









- С таких представлений и родился этот проект. С таких представлений рождается каждый наш проект. Именно поэтому - я хочу здесь Жить!





- Павел Владимирович, я проникся Вашей философией – это действительно место в котором хочется жить. Спасибо Вам за тёплый приём.

- Всегда пожалуйста, приглашаю Вас в июне 2020 года торжественное открытие зоны отдыха с бассейном!

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