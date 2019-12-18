«ПРАЙДничный» вечер открыл сезон предновогодних корпоративов

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Традиционный вечер для ключевых клиентов медиахолдинга «Прайд Медиа» прошел в Липецке.В этот раз площадкой для праздника стал гостеприимный и по-азербайджански богатый пряными вкусами ресторан «Халиф».Приглашённые «Прайд Медиа» эксперты рассказывали свои невероятные истории, удивляли, смешили, и надолго запомнились всем присутствующим.Известный винный журналист и преподаватель школ сомелье, судья международных винных конкурсов Денис Руденко провел дегустацию лучших вин карты «Халифа» и объяснил, как выбрать качественное вино. Самых внимательных из его слушателей ждали дорогие подарки - вина высокого класса, заботливо подобранные «Прайдом» и оформленные в собственную брендированную винотеку.Дегустация каждого вина сопровождалась специально подготовленным акустическим музыкальным оформлением, иллюстрирующим культуру страны-производителя.Телеведущий программ «Вокруг Света» и «В поисках приключений» Михаил Кожухов не только поведал о самых удивительных местах мира, но и вручил свои книги самым географически подкованным гостям вечера.Иллюзионист и менталист, мистик Денис Чертовский - финалист «Минуты Славы», единственный из России выступавший на площадках Лас-Вегаса, приятно удивил гостей медиахолдинга. Чтение мыслей, пламя, возникшее из ниоткуда, розы из воздуха - в чудеса поверили все до единого скептика.