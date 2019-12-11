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сегодня, 12:04
Москва уступила по комфорту и доступности Краснодару
Аналитики дали оценку 100 крупнейшим городам.
Наиболее комфортным для проживания и одновременно доступным по стоимости жилья является Краснодар, подсчитал институт «Урбаника». При анализе 100 крупнейших городов России в пятерку попал Петербург, а Москва заняла 52-е место, отмечает РБК.
- Основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой. В числе негативных факторов — низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов), а также автомобильные пробки и невысокие экологические показатели,— говорится в публикации.
Рейтинг возглавил Краснодар, который активно развивается в последние 10–15 лет и скоро станет миллионником по населению, отмечает управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков. Краснодар вышел на первое место, потому что набрал высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.
Сургут и Тюмень заняли второе и четвертое места. Это в первую очередь произошло благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды. Тюмень, как и Краснодар, относится к быстрорастущим городам: за последние годы ее население выросло с 400 тыс. до 800 тыс. человек.
В первой пятерке только один город-миллионник — Санкт-Петербург. Соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в этом городе неблагоприятно, но жизнь в нем характеризуют низкие расходы на коммунальные услуги по сравнению с зарплатой, неплохая экологическая ситуация и хорошая обеспеченность жильем. В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м.
В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Замыкают список Бийск и Уссурийск. Москва заняла в рейтинге 52-е место. В исследовании участвовали 100 городов России.
- Основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой. В числе негативных факторов — низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов), а также автомобильные пробки и невысокие экологические показатели,— говорится в публикации.
Рейтинг возглавил Краснодар, который активно развивается в последние 10–15 лет и скоро станет миллионником по населению, отмечает управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков. Краснодар вышел на первое место, потому что набрал высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.
Сургут и Тюмень заняли второе и четвертое места. Это в первую очередь произошло благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды. Тюмень, как и Краснодар, относится к быстрорастущим городам: за последние годы ее население выросло с 400 тыс. до 800 тыс. человек.
В первой пятерке только один город-миллионник — Санкт-Петербург. Соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в этом городе неблагоприятно, но жизнь в нем характеризуют низкие расходы на коммунальные услуги по сравнению с зарплатой, неплохая экологическая ситуация и хорошая обеспеченность жильем. В Петербурге на человека в среднем приходится больше 26 кв. м, а, например, в Москве — 20 кв. м.
В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Замыкают список Бийск и Уссурийск. Москва заняла в рейтинге 52-е место. В исследовании участвовали 100 городов России.