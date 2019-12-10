Участок улицы Папина перекроют

Демонтаж высоковольтной лини по улице Папина, стартовавший накануне, продолжается. Завтра 11 декабря с 9:00 до 16:00 для проведения работ будет перекрыт участок улицы Папина от пересечения с улицей Юных Натуралистов до кольцевого движения у Преображенской церкви.







Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее выбирать альтернативный маршрут движения.



