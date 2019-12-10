Общество

37 минут назад

Участок улицы Папина перекроют

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Участок улицы Папина перекроют
Демонтаж высоковольтной лини по улице Папина, стартовавший накануне, продолжается. Завтра 11 декабря с 9:00 до 16:00 для проведения работ будет перекрыт участок улицы Папина от пересечения с улицей Юных Натуралистов до кольцевого движения у Преображенской церкви.



Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, и заранее  выбирать альтернативный маршрут движения.

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