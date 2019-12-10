На карантин отправили сразу 5 классов одной липецкой школы

Зато учеников остальных 37 классов школы №68 завтра ждут на уроки.

Завтра на вынужденные каникулы выйдут пять классов школы №68. Их отправили на карантин из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Впрочем, на фоне отсутствия учеников пяти классов школа не покажется пустой: всего там учится 42 класса. С карантина ученики школы №68 должны выйти в ближайшую пятницу и следующий понедельник. Также на карантине остаются по одному классу из школ №№ 17, 49 и 62.



По последним данным Роспотребнадзора , заболеваемость ОРВИ в Липецкой области на прошлой неделей осталась на прежнем уровне. За 7 дней к медикам с жалобами обратились 5 537 человек, тогда как неделей ранее – 5 510.По-прежнему зараза распространяется в основном в Липецке – 3 896 человек или 70 % всех случаев. Болеют в основном дети до 14 лет. На эту категорию пациентов приходится 77%.