В чем Данков не уступает Москве? Во французском боксе! (ФОТО)

Наши бойцы здорово выступили в столице.

Сборная Липецкой области, полностью составленная из спортсменов Данковского района, заняла 3-е общекомандное место в Москве в открытом Кубке России и Всероссийских соревнованиях памяти Героя России Александра Соломатина по савату (французскому боксу).

Соперниками наших бойцов были спортсмены из столицы, Московской области, Волгограда, Вологды и даже полуострова Сахалин, а еще – из украинского Мелитополя (Запорожская область). Вряд ли в какой-то из социально-экономических областей Данков может успешно конкурировать с этими городами и регионами хотя бы в силу своих размеров (население 19 тысяч человек). А единоборствах данковчане сумели превзойти авторитетных конкурентов. Все четверо бойцов, ездивших в столицу, попали на пьедестал почета.

Первые места заняли Елизавета Мажарина (возраст 9-11 лет, весовая категория до 36 кг), Трофим Бодрых (9-11 лет, свыше 56 кг). Вторые места заняли Антон Золотарев (9-11 лет, до 39 кг) и Виктория Королёва (12-14 лет, до 52 кг). Любопытно, что Королёвой всего… 10 лет, она выступала вместе со спортсменами гораздо старше нее, и в финале уступила девушке из столице, которая оказалась на три года старше, Так что завоеванное «серебро» стоит иного «золота».







Подготовили ребят Геннадий и Артем Шаталовы, причем последний еще и на отлично отработал турнир в качестве арбитра.



Сават – вид единоборств, зародившийся во Франции в XIX веке на основе французский уличный боев. Представляет собой комбинацию бокса и ударов ногами, причем удары ногами наносятся в основном ниже уровня пояса, что отличает сават от других европейских (кикбоксинг) и азиатских (муай-тай) аналогов. Руки бойцов прикрывают боксерские перчатки, а ноги – специальная обувь.







Александр Соломатин (1977 – 1999), лейтенант ВС РФ, командир разведывательного взвода 245-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 22-й армии Московского военного округа. Погиб 1 декабря 1999 года близ чеченского села Первомайское. В бою с террористами сумел прикрыть товарищей и организовать эвакуацию раненых. Посмертно получил звание Героя России.