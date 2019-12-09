Происшествия

51 минуту назад

21-летнего осквернителя могил осудили в Липецкой области

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#вандализм
21-летнего осквернителя могил осудили в Липецкой области
Мировой судья Данковского судебного участка №1 признал 21-летнего жителя села Никольское в нескольких эпизодах надругательств над местами захоронения усопших.

Как установлено материалами уголовного дела, в марте и апреле 2019 года на сельском кладбище  подсудимый умышленно повредил несколько памятников.

«Первоначально молодой человек признал свою вину, пояснив, что разбил памятники, повинуясь внезапному порыву, но затем от признательных показаний отказался, воспользовавшись предоставленным ст.51 Конституции РФ правом не свидетельствовать против себя», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Впрочем, суд пришел к выводу, что обвинение обосновано и оштрафовал обвиняемого на 10 000 рублей. Кроме того, с него взысканы судебные издержки в размере 7455 рублей. При назначении наказания было учтено, что подсудимый является инвалидом.

Потерпевшим разъяснено право на взыскание с подсудимого причиненного им материального ущерба.

3 459
#вандализм

Комментарии (3)

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Вован

22 минуты назад
Офигеть! Так он ещё и инвалид... Видать, на голову. Нормальный бы такого не сделал.
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кол

24 минуты назад
Пусть бы он своим родственникам так сделал, посмотрела бы на него родня.
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Леха

40 минут назад
Закопать его живьем
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