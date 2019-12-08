Общество
сегодня, 09:38
«Правильно она там всё говорит» или «Надо отправить её в кабак к пьяным кучерам»
52 2463
Видео из Нижнего парка разделило пользователей социальных сетей на два лагеря.
Эмоциональный видеоролик, который мэр Липецка отправила в рабочий чат после инспекции благоустройства Нижнего парка, уже два дня обсуждают в социальных сетях. Липчане в соотношении практически 50/50 или поддерживают Евгению Уваркину и сочувствуют ее переживаниям, или корят ее за использование бранных слов и призывают оштрафовать за мат. Приведем несколько комментариев из «ВКонтакте»:
«Да пусть лучше будет так чем никак!!!»,
«Неужели парки так важны, вы загляните в другие сферы, там будет многократно ******»,
«Если руководитель ругается матом, то он просто не контролирует ситуацию. В данном случае она»,
«Начать с того, что за подрядчик там ковыряется, сколько времени ушло, а сделано с гулькин овощ. Ситуация изначально вышла из под контроля»,
«Привлечь к ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ»,
«Не можете контролировать, берите лопаты и вместе с подрядчиком ускоряйтесь. А по поводу сквернословия: во-первых, вы женщина, во- вторых, мэр города. Негоже так выражаться»
«Не знаю, а мне понравилось. Так и надо ходить проверять, а мат - ну она же человек: вы сами как разговариваете когда что-то не по-вашему?»
«Нам такие мэры не нужны. Надо отправить её в кабак к пьяным кучерам»
«Посмотрел то самое видео. Уши в трубочку свернулись. Вот это речь у мэра. Это только видео для сети, я представляю, как в обычной жизни она изъясняется, через слово наверно запикивать надо. Ты мэр города, ты не прораб или гопник. Через слово матюки, жесть»
«Умничка Евгения. Так держать. Наши работяги только крепкое словцо и понимают, пока их палкой промеж спины не **** (огреешь), они работать и не станут»
«Так стыдно ни за одного мэра не было»
«Вот чего от них ожидать? Какое воспитание и идеологию они будут продвигать в образовании и культуре? Это лучший пример подражания для молодежи»
«Да какая разница как она выразилась, главное, что дело пошло»
«Это ход конем 100%»
«Правильно она там всё говорит. Никто не работает, а до сдачи объекта 2 дня. Прорабам ещё и лещей дать не помешало бы»
«А что мат у нас уже под запретом ? Если по-другому никаких свои эмоций не передать»
«Почему вопросы возникают к мату мэра, а не к бездельникам, не выполняющим свою работу? Из-за которых, собственно, у мэра и справедливо бомбит»
«Хороший мэр, честно описывает обстановку»
«Когда это праведный гнев, то вполне уместно!»
«У нас в Екатеринбурге плитку полгода в центре кладут, не мешало бы там мэру пройтись»
«А по-другому у нас в стране нельзя!»
Так или иначе, видео с Евгенией Уваркиной уже становится интернет-мемом и его используют паблики-миллионники и блогеры. Например, в сообществе «Борщ» решили, что слова Евгении Уваркиной емко описывают ситуацию во всей стране, а блогеры делают пародии на ролик из парка. Так что, есть все шансы, что Евгения Уваркина побьет «рекорды» Михаила Гулевского с его «Да что вы ко мне пристали с этой дорогой?!».
Напомним, Евгения Уваркина вчера прокомментировала скандальное видео. По ее словам, за день до записи видео у нее была встреча с главой региона, который интересовался ходом реконструкции Нижнего парка. На встрече мэр Липецка пообещала губернатору, что работа закончится 25 декабря. Приехав в парк, Евгения Уваркина увидела, что подрядчик расслабился и явно отстает от графика. Мэр, записывая видео для рабочего чата, не сдержала эмоций.
«Да пусть лучше будет так чем никак!!!»,
«Неужели парки так важны, вы загляните в другие сферы, там будет многократно ******»,
«Если руководитель ругается матом, то он просто не контролирует ситуацию. В данном случае она»,
«Начать с того, что за подрядчик там ковыряется, сколько времени ушло, а сделано с гулькин овощ. Ситуация изначально вышла из под контроля»,
«Привлечь к ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ»,
«Не можете контролировать, берите лопаты и вместе с подрядчиком ускоряйтесь. А по поводу сквернословия: во-первых, вы женщина, во- вторых, мэр города. Негоже так выражаться»
«Не знаю, а мне понравилось. Так и надо ходить проверять, а мат - ну она же человек: вы сами как разговариваете когда что-то не по-вашему?»
«Нам такие мэры не нужны. Надо отправить её в кабак к пьяным кучерам»
«Посмотрел то самое видео. Уши в трубочку свернулись. Вот это речь у мэра. Это только видео для сети, я представляю, как в обычной жизни она изъясняется, через слово наверно запикивать надо. Ты мэр города, ты не прораб или гопник. Через слово матюки, жесть»
«Умничка Евгения. Так держать. Наши работяги только крепкое словцо и понимают, пока их палкой промеж спины не **** (огреешь), они работать и не станут»
«Так стыдно ни за одного мэра не было»
«Вот чего от них ожидать? Какое воспитание и идеологию они будут продвигать в образовании и культуре? Это лучший пример подражания для молодежи»
«Да какая разница как она выразилась, главное, что дело пошло»
«Это ход конем 100%»
«Правильно она там всё говорит. Никто не работает, а до сдачи объекта 2 дня. Прорабам ещё и лещей дать не помешало бы»
«А что мат у нас уже под запретом ? Если по-другому никаких свои эмоций не передать»
«Почему вопросы возникают к мату мэра, а не к бездельникам, не выполняющим свою работу? Из-за которых, собственно, у мэра и справедливо бомбит»
«Хороший мэр, честно описывает обстановку»
«Когда это праведный гнев, то вполне уместно!»
«У нас в Екатеринбурге плитку полгода в центре кладут, не мешало бы там мэру пройтись»
«А по-другому у нас в стране нельзя!»
Так или иначе, видео с Евгенией Уваркиной уже становится интернет-мемом и его используют паблики-миллионники и блогеры. Например, в сообществе «Борщ» решили, что слова Евгении Уваркиной емко описывают ситуацию во всей стране, а блогеры делают пародии на ролик из парка. Так что, есть все шансы, что Евгения Уваркина побьет «рекорды» Михаила Гулевского с его «Да что вы ко мне пристали с этой дорогой?!».
Напомним, Евгения Уваркина вчера прокомментировала скандальное видео. По ее словам, за день до записи видео у нее была встреча с главой региона, который интересовался ходом реконструкции Нижнего парка. На встрече мэр Липецка пообещала губернатору, что работа закончится 25 декабря. Приехав в парк, Евгения Уваркина увидела, что подрядчик расслабился и явно отстает от графика. Мэр, записывая видео для рабочего чата, не сдержала эмоций.
52 2463
Владимир
ольга
Штирлиц
И это называется ЗДАЧА парка?
Татьяна
Татьяна
владимир
Татьяна
Уваркина
Пионер