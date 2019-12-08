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«Правильно она там всё говорит» или «Надо отправить её в кабак к пьяным кучерам»

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#Евгения Уваркина #Нижний парк #соцсети
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«Правильно она там всё говорит» или «Надо отправить её в кабак к пьяным кучерам»

Видео из Нижнего парка разделило пользователей социальных сетей на два лагеря.

Эмоциональный видеоролик, который мэр Липецка отправила в рабочий чат после инспекции благоустройства Нижнего парка, уже два дня обсуждают в социальных сетях. Липчане в соотношении практически 50/50 или поддерживают Евгению Уваркину и сочувствуют ее переживаниям, или корят ее за использование бранных слов и призывают оштрафовать за мат. Приведем несколько комментариев из «ВКонтакте»: 

«Да пусть лучше будет так чем никак!!!», 

«Неужели парки так важны, вы загляните в другие сферы, там будет многократно ******», 

«Если руководитель ругается матом, то он просто не контролирует ситуацию. В данном случае она», 

«Начать с того, что за подрядчик там ковыряется, сколько времени ушло, а сделано с гулькин овощ. Ситуация изначально вышла из под контроля», 

«Привлечь к ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ», 

«Не можете контролировать, берите лопаты и вместе с подрядчиком ускоряйтесь. А по поводу сквернословия: во-первых, вы женщина, во- вторых, мэр города. Негоже так выражаться»

«Не знаю, а мне понравилось. Так и надо ходить проверять, а мат - ну она же человек: вы сами как разговариваете когда что-то не по-вашему?»

«Нам такие мэры не нужны. Надо отправить её в кабак к пьяным кучерам»

«Посмотрел то самое видео. Уши в трубочку свернулись. Вот это речь у мэра. Это только видео для сети, я представляю, как в обычной жизни она изъясняется, через слово наверно запикивать надо. Ты мэр города, ты не прораб или гопник. Через слово матюки, жесть»

«Умничка Евгения. Так держать. Наши работяги только крепкое словцо и понимают, пока их палкой промеж спины не **** (огреешь), они работать и не станут»

«Так стыдно ни за одного мэра не было»

«Вот чего от них ожидать? Какое воспитание и идеологию они будут продвигать в образовании и культуре? Это лучший пример подражания для молодежи»

«Да какая разница как она выразилась, главное, что дело пошло»

 «Это ход конем 100%»

«Правильно она там всё говорит. Никто не работает, а до сдачи объекта 2 дня. Прорабам ещё и лещей дать не помешало бы»

«А что мат у нас уже под запретом ? Если по-другому никаких свои эмоций не передать»

«Почему вопросы возникают к мату мэра, а не к бездельникам, не выполняющим свою работу? Из-за которых, собственно, у мэра и справедливо бомбит»

«Хороший мэр, честно описывает обстановку»

«Когда это праведный гнев, то вполне уместно!»

«У нас в Екатеринбурге плитку полгода в центре кладут, не мешало бы там мэру пройтись»

«А по-другому у нас в стране нельзя!»

Так или иначе, видео с Евгенией Уваркиной уже становится интернет-мемом и его используют паблики-миллионники и блогеры. Например, в сообществе «Борщ» решили, что слова Евгении Уваркиной емко описывают ситуацию во всей стране, а блогеры делают пародии на ролик из парка. Так что, есть все шансы, что Евгения Уваркина побьет «рекорды» Михаила Гулевского с его «Да что вы ко мне пристали с этой дорогой?!».


борщ.jpg


Напомним, Евгения Уваркина вчера прокомментировала скандальное видео. По ее словам, за день до записи видео у нее была встреча с главой региона, который интересовался ходом реконструкции Нижнего парка. На встрече мэр Липецка пообещала губернатору, что работа закончится 25 декабря. Приехав в парк, Евгения Уваркина увидела, что подрядчик расслабился и явно отстает от графика. Мэр, записывая видео для рабочего чата, не сдержала эмоций.
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#Евгения Уваркина #Нижний парк #соцсети
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Комментарии (52)

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Владимир

35 секунд назад
Может ты тогда попрешь, класть 50килограмовую плитку в одно жало, за 300р.кв.м.с 99%вероятностью что тебя кинут, умник херов. Ну ответь....
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ольга

49 секунд назад
Позорище Липецку
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Штирлиц

59 секунд назад
Если федеральные деньги не освоить до нового года - будут большие проблемы - тут не только матом заругаешься. Больше не дадут и ......
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И это называется ЗДАЧА парка?

1 минуту назад
И это можно сказать задачей? А кусты, траву, цветы тоже в декабре будут сажать или в январе? Что дорогу ( проспект) звонили что парк сейчас. ЭТО НАВЕРНОЕ ЗДАЧА ПО УВАРКИНОЙ.
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Татьяна

2 минуты назад
Ни одного рабочего она не оскорбила. А как она должна была сказать: "Ой, как все плохо... Люди не работают, техника не работает..." Так????
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Татьяна

3 минуты назад
Не там лижите
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владимир

5 минут назад
всё правильно она сделала, только спокойней и доброжелательней уволить строителей и кураторов
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Татьяна

5 минут назад
Молодец! Четко, лаконично, все по делу. Другими словами такую ситуацию не оценить! Вы послушайте сколько досады и обиды в голосе... А то слышите только мат. Она переживает всей душой. Оценила ситуацию, никого при этом не оскорбив. А кому-то она поперек горла, или зависть, что сам не стал мэром... Вон, Тюменцы и то оценили положительно: "Нам бы такого мэра". А мы, что имеем не храним...............А те, кто слили.. Ну, с Вами-то все понятно(((( Не надо бить Человеку по рукам, когда он что-то пытается для вас и ваших детей сделать! Или нравится жить в дерьме? Живите..............
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Уваркина

7 минут назад
А вы дома у себя благоустройство в декабре стали бы проводить? Сомневаюсь сильно сомневаюсь
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Пионер

8 минут назад
Матом надо скрыть подчиненных в администрации, которые за 100 000 в месяц чай пьют, а работяг за 20 тыс надо уговаривать или платить нормально)))) а матом их не напугаешь.
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