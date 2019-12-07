Фантастическая четверть липецких баскетболистов – 40 очков за 10 минут

«МицуБаскет» победил соперников из Курска, преодолев гроссмейстерскую планку в сотню очков.

Липецкие баскетболисты в домашнем матче сегодня обыграли дублеров курских «Русичей». Матч получился сверхрезультативным, большинство мячей летели в корзину, и в результате обе команды набрали под сотню очков – 105:92 в пользу липчан.

«МицуБаскет» начал мощно, и уже спустя 1 мингуту и 30 секунд вел – 5:0, а вообще по итогам первой четверти обеспечил себе солидную фору – 27:18.

Второй отрезок и вовсе стал торжеством атаки нашей команды, липчане выиграли партию «+22», набрав за десять минут 4 десятка очков – 40:22.

Затем уже хозяева паркета могли позволить себе расслабиться, и в двух оставшихся сетах куряне немного сократили отставание – 23:14, 32:24.

Самыми результативными в нашей команде стали 36-летний играющий тренер Константин Бреев и 21-летний Никита Полянский, принесшие по 23 очка. «Ветаран из ветеранов» 43-летний Валерий Рогачев добавил к ним свои 13 очков.

У гостей Вадим Малышев набрал 24 очка, а Николай Анохин – 22.

«МицуБаскет» занимает 3-е место в турнирной таблице первенства ЦФО сразу за лидерами «Рязанью» и «Брянском» и имеет хорошие шансы на выход в финальный этап, куда из нашей группы попадут 4 сильнейших коллектива.

Завтра во дворце спорта «Динамо» состоится повторный матч, начало в 11.00. Для болельщиков это очень удобно: можно сходить на баскетбол, а затем к 13.00 успеть в «Звездный» на хоккей.