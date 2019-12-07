«Липецк» дожал «Россошь», завтра в «Звездном» заключительный матч в 2019 году

Наша команда продолжает тяжелую борьбу за плей-офф.

Липецкие хоккеисты на своем льду победили прямого конкурента в борьбе за попадание в плей-офф – «Россошь» в серии буллитов со счетом 4:3.

После двух поражений от «Белгорода» отступать нашей команде было уже некуда: третья осечка могла опрокинуть весь сезон в тартарары. Поэтому липчане проявили завидную волю к победе – трижды команда выходила вперед, и ей пришлось дожимать живучего соперника в серии штрафных бросков.

Первый раз «Липецк» отличился на 12-й минуте, когда Данил Болдырев реализовал первое же большинство хозяев. «Россошь» ответила тем же – шайбой в большинстве еще до перерыва, успеха добился Даниил Войтко.

Ситуация повторилась во втором игровом отрезке: липчан вывел вперед Илья Орлов на 29-й минуте, а форвард из Воронежской области Денис Казаков восстановил статус-кво на 36-й минуте. Однако уже через 1 минуту и 20 секунд Никита Маняхин забросил еще одну шайбу и вывел нашу команду вперед – 3:2.

Третий период прошел с заметным преимуществом «Россоши», статистика бросков в створ ворота – 11-7 в пользу гостей. И они сумели извлечь из этого пользу: Александр Ряховский вновь восстановил равенство на 44-й минуте. В итоге команды «доигрались» до буллитов, где во всей красе проявил себя наш вратарь Руслан Ялбуев, отразивший три броска из трех. А вот на форвардов «Липецка» сошла удивительная точность: Илья Орлов, Даниил Прохоров и Никита Вахромеев «пробивали» чужого голкипера. Свой бросок у нас не реализовал лишь Никита Маняхин.

«Липецк» по-прежнему в борьбу за место в зачетной «четверке», но очень нужно выиграть еще и завтрашний повторный матч у «Россоши», который начнется в «Звездном» в 13 часов. Это будет последний домашний матч нашей команды в календарном 2018 году, так что - все на хоккей! Затем подопечным Сергея Рыбина предстоят непростые матчи в Белгороде и Россоши.